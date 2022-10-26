تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مباشر يلا شوت تشيلسي واتفورد بث مباشر

بث مباشر تشيلسي مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم مباشر يلا شوت تشيلسي واتفورد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تشيلسي ضد واتفورد watford vs chelsea اليوم الاربعاء في الدوري الانجليزي الممتاز ، من المقرر اليوم يخرج اليوم تشيلسي من ارضه وهو يبحث عن تحقيق الانتصار و اعاد الفارق مع ثاني الدوري مانشستر سيتي الليله وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي الصاعد هذا الموسم الي الدوري الممتاز فريق واتفورد وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه عشر من منافسات الدور الاول في هذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف تلعب مباراه تشيلسي و واتفورد الليله علي ارضيه ملعب فيكارج رود معقل واتفورد والذي سوف يستقبل عليه خصمه تشيلسي في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق1 ديسمبر مباراه تشيلسي و واتفورد في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والعاشره والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة تشيلسي و واتفورد

تشيلسي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي قادم من تعادل فقد من خلالو الابتعاد بصدرا الدوري وذلك عندما تعادل مانشستر يونايتد في الجوله الثالثه عشر يوم الاحد الماضي بنتيجه هدف مقابل هدف ، وحاليا تشيلسي هو متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم برصيد 30 نقطه وذلك بعد ان خاض الفريق 13 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق تشيلسي الانتصار في 9 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر تشيلسي في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة واتفورد وتشيلسي

فيما فريق واتفورد فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق واتفورد قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 13 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق واتفورد الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر واتفورد في 8 مباريات قبل مباراته مع تشيلسي الليله ، واخر مباراه لعبها فريق واتفورد قبل مواجهه اليوم في الدوري كانت مع فريق ليستر سيتي وقد خسر واتفورد هذه المباراه بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين.