تراند اليوم : بث مباراة الاردن والسعودية .. بث مباراة الاردن اليوم مشاهدة مباراة الاردن والسعودية بث مباشر مباراة الاردن والسعودية

مشاهدة مباراة الاردن والسعودية بث مباشر مباراة الاردن والسعودية بث مباراة الاردن والسعودية بث مباراة الاردن اليوم الاردن والسعودية مباشر مباراة الاردن والسعودية مباشر يواجه المنتخب الأردني نظيره السعودي الليلة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعات الثالثة لبطولة كأس العرب 2021، والذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وستقام مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره السعودي اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الأردن، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستدور هذه المواجهة بملعب استاد المدينة التعليمية، وهو أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022.

وتبث منافسات كأس العرب 2021 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وشبكة قنوات "الكأس" على الهواء مباشرة.

وأعلنت شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية عن بث المباراة على القناة الأولى، على أن يتم فتح البث مجانا في وقت المباراة، حيث سيتولى المعلق العماني عامر الخويذري التعليق عليها.