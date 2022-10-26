تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. منتخب مصر مباشر بث مباشر مصر بث مباشر لمباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم مباشر

مباراة مصر مباشر منتخب مصر مباشر بث مباشر مصر بث مباشر لمباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر مشاهدة مباراة المنتخب المصري اليوم مباشر يستعد منتخب مصر لدخول مباراته الأولى في بطولة كأس العرب غداً الأربعاء في أولى مباريات مرحلة المجموعات ضد المنتخب اللبناني، ويشهد كأس العرب صداماً عنيفاً في مجموعة مصر حيث أنها تضم أربعة من أقوى منتخبات المنطقة العربية، يذكر أن نهائيات كاس العرب تقام في قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

يدخل الفراعنة مواجهتهم الأولى أمام منتخب لبنان على أمل التتويج بكأس العرب مباشرة، ويمتلك منتخب مصر الأول ما يكفي من المقومات والفنيات لتويج بكأس العرب كما يعد أحد أول المرشحين للظفر بالكأس حيث يدخل المنافسة على الفوز مع كل من منتخبي الجزائر وتونس اللذان يمتلكان أقوى الترشيحات للفوز.

تلعب مباراة مصر ولبنان غداً الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، نفس الوقت بحسب توقيت مدينة بيروت وتذيع قنوات بي ان سبورت اللقاء بشكل حصري لأنها الناقل الأول والوحيد للبطولة، وفي ظل مواجهة مصر ولبنان في المجموعة الرابعة تشهد ذات المجموعة صراعاً ساخناً بين صقور الجديان ومحاربي الصحراء في المباراة التي تقام بين منتخبي السودان والجزائر.

أما بالنسبة للمباريات القادمة فيدخل المنتخب المصري لقاءه المقبل ضد منتخب الجزائر فيما يواجه السودان منتخب لبنان، وفي المباراة الأخيرة يلتقي منتخبا مصر والسودان.