تراند اليوم : مصر ولبنان مباشر .. مباشر مصر ولبنان بث مباشر مصر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر

مصر ولبنان مباشر مباشر مصر ولبنان بث مباشر مصر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ولبنان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العرب، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وسيكون منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام اختبار قوي ومثير عندما يلتقي مع لبنان في الجولة الأولى من مشواره بدور المجموعات لكأس العرب، منتخب مصر استطاع أن يعبر للدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعدما تصدر قائمة مجموعته عن جدارة واستحقاق متفوقا على منتخبي أنجولا والجابون إلى جانب جزر القمر، منتخب مصر سيخوض بطولة كأس العرب بدون اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة إلى جانب محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش، بينما استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي بعد استبعاد إمام عاشور لاعب الزمالك الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المنتخب الوطني سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل تعزيزي فرص صدارته للمجموعة ولا سيما وأنه سيكون أمام تحدي ناري بالجولة القادمة أمام الجزائر، قائمة منتخب مصر شهد ظهور لاعبين لأول مرة ومنهم أحمد رفعت وأسامة فيصل وحسين فيصل ومحمد عبد المنعم وعمر كمال بينما استبعد الجهاز الفني طارق حامد وحسين الشحات وأحمد فتحي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد، وجاءت قائمة مصر كالتالي، محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي - أكرم توفيق - أحمد حجازي– أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – أحمد ياسين – محمد عبدالمنعم – مروان داوود - حمدي فتحي – عمرو السولية – مهند لاشين – عمر كمال – أحمد رفعت – أحمد سيد "زيزو" – محمد مجدي "أفشة" – مصطفى فتحي – حسين فيصل - مروان حمدي – محمد شريف – أسامة فيصل

تشكيل مصر المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد رفعت - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: محمد شريف

موعد مباراة مصر ولبنان والقنوات الناقلة لها

تنطلق مواجهة مصر ولبنان في تمام 15:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مصر ولبنان عبر موقعنا وبي إن سبورت.

وفي الناحية الأخرى يدرك المنتخب اللبناني أنه أمام مهمة صعبة للغاية ولا سيما وأن الترشيحات تنصب في صالح مصر في ظل فارق الامكانيات والقدرات الفنية والبدنية بين اللاعبين، وسيبحث المنتخب اللبناني في لقاء اليوم عن تقديم أفضل أداء له والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية تساهم في دخوله صراع المنافسة على احدى بطاقتي الترشح للدور القادم من البطولة ولا سيما وأن المنتخب اللبناني يدرك تماما أن الترشيحات تنصب في صالح مصر والجزائر من أجل حسم أول بطاقتين، وتضم قائمة لبنان لكأس العرب كل من، ضاهر علي - مصطفى مطر - علي السبع - حسين الدر - ماهر صبرا - منصور نور - ملكي روبرت - شعيتو حسن - طحان محمد - قاسم الزين - عباس عاصي - جهاد أيوب - محمد دهيني - مهدي الزين - حيدر محمد - حسين عودة - جورج ملكي - نادر مطر - وليد شور - زين فران - ربيع عطايا - عنتر فضل - هلال الحلوة

تشكيل لبنان المتوقع أمام مصر

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: حسين الدر - منصور نور - شعيتو حسن - طحان محمد

خط الوسط: جهاد أيوب - حيدر محمد - حسين عودة - نادر مطر - وليد شو

خط الهجوم: عنتر فضل