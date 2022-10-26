تراند اليوم : بث مباشر منتخب مصر .. بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر اليوم

بث مباشر منتخب مصر بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مباراة مصر اليوم وتشهد بطولة كأس العرب تواجد 16 منتخب في 4 مجموعات. ويتواجد في المجموعة الأولى كل من قطر والعراق وعمان والبحرين. وفي المجموعة الثانية يتواجد كل من تونس وموريتانيا والإمارات وسوريا. وفي المجموعة الثالثة يتواجد كل من فلسطين والمغرب والسعودية والأردن.

موعد مباراة مصر ولبنان

وستقام مباراة مصر ولبنان يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر من عام 2021 الجاري. وستنطلق ركلة بداية هذه المباراة عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مصر ولبنان 4:00 بتوقيت السعودية وقطر، 5:00 بتوقيت الإمارات وعمان.

كما يمكنكم مشاهدة هذه المباراة عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية. حيث أن الشبكة القطرية تملك حقوق بث البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تاريخ المنتخبان في المجموعة

نجح منتخب مصر أن يحقق بطولة كأس العرب من قبل وكان ذلك في عام 1992. بينما منتخب لبنان فشل بتحقيق اللقب من قبل وكانت أبرز إنجازته هو تحقيق المركز الثالث في عام 1963.

بينما أكثر من حقق بطولة كأس العرب هو منتخب العراق برصيد 4 ألقاب وكانت في سنوات “1964 – 1966 – 1985 – 1988”. ثم يأتي منتخب السعودية في المركز الثاني بعد تحقيقه للقب مرتين في عامي 1998 و2002.