تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. بث مباشر المغرب وفلسطين اليوم مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر فلسطين والمغرب

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه المغرب ضد فلسطين morocco vs palestine في كاس العرب اليوم الاربعاء الموافق 1 ديسمبر ، حيث من المقرر اليوم ان يخوض المنتخب المغربي اول مباراه له في مجموعته في كاس العرب الليله وذلك عندما يلتقي مع منتخب فلسطين وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي ضمن منافسات دور المجموعات لبطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تقام مباراه المغرب و فلسطين الليله علي ارضيه ملعب الجنوب وذلك في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده في بدايه البطوله من اجل المنافسه علي الصعود ، وسوف تبدا اليوم مباراه المغرب و فلسطين في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والسابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة المغرب وفلسطين

المنتخب المغربي يدخل علي الطرف الاول في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لبطوله كاس العرب ، المنتخب المغربي يخوض هذه البطوله بمنتخب المحليين بقياد المدرب المغربي حسين عموتة الذي حقق لقب كاس امم افريقيا للمحليين ، المنتخب المغربي اخر مباراه لعبها قبل كاس العرب كانت اخر توقف دولي مع منتخب غينيا في التصفيات المؤهله لكاس العالم وقد حقق المنتخب المغربي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة فلسطين والمغرب

بينما علي الجانب الاخر منتخب فلسطين فهو الطرف الثاني مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاول من دور المجموعات لبطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب الفلسطيني كان قد خاض التصفيات المؤهله لدور المجموعات ونجح في تخطي التصفيات بعد حقق الانتصار علي منتخب جزر القمر بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف ، المنتخب الفلسطيني سوف يلعب مباراه المغرب اليوم وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في المجموعه من اجل المنافسه علي التاهل لدور التالي من البطوله.