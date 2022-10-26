تراند اليوم : ماتش مصر مباشر الان .. منتخب مصر الآن مباشر بث مباشر مباراة مصر ولبنان ماتش مصر اليوم مباشر مشاهدة ماتش مصر مباشر ضد لبنان

ماتش مصر منتخب مصر الآن مباشر ماتش مصر اليوم مباشر بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مصر مباراة مصر مباشر يبدأ المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس العرب والتي تقام في قطر بمواجهة نظيره اللبناني ضمن حسابات المجموعة الرابعة.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره اللبناني على ملعب "الثمامة" في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة كلاً من :(لبنان - الجزائر - السودان).

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 1 المفتوحة، حيث سيعلق على المباراة رؤوف خليف.

تردد القناة: القمر (عرب سات).. التردد (11547).. الاستقطاب (عمودي).. الترميز (27500).

أيضًا ستنقل مباراة مصر ولبنان على قناة الكأس 1 القطرية، حيث سيعلق على المباراة خالد الحدي.

تردد القناة: القمر (نايل سات) التردد (11919).. الاستقطاب (أفقي).. الترميز (27500).