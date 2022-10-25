تراند اليوم : فيديو- مواجهة شرسة بين دب ونمر فمن يفوز؟

نيودلهي- الخليج 365

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو تم تصويره في حديقة حيوان قومية في الهند لصراع بين نمر ودب أسود على جدول مياه كان يعتبره النمر ملكية خاصة به.

وكان النمر يستمتع بحمام بارد في الجدول عندما وصل دب صغير لشرب من الماء ، هجم عليه النمر وحاول الدفاع عن ملكيته، حيث بادره الدب باللكمات إلا أن النمر كان أقوى منه كثيراً و من البديهي أن يفوز النمر بهذا النزاع ولكن فراء الدب الطويل كان عائقاً أمام النمر فكان لا يتمكن بشكل جيد منه و كان يضرب الفراء فقط.

وقد صور سياح حديقة تادوبا الوطنية بولاية ماهاراشترا الهندية معركة شرسة بين نمر ودب من فصيلة الدببة الكسولة (دب العسل).

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