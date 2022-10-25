تراند اليوم : ارطغرل 109 موقع النور : ارطغرل الحلقة 109 مترجم قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 109 : معركة شرسة في القصر

عشاق مسلسل “قيامة أرطغرل” التركي لكم الحلقة 109 من قيامة ارطغرل الجزء الرابع على قناة “TRT1” التركية الرسمية، وتتضمن ارطغرل الحلقة 109مقاطع تشويقية حول مستقبل بطل المسلسل أرطغرل ،ويوثق ارطغرل في الحلقة 109 سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه وأول سلاطينها،ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور وقناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

وتتواصل في قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 19 مؤامرات سعد الدين كوبيك للسيطرة على الحكم وإنهاء ولاية أبناء السلطان علاء الدين.

وسعد الدين كوببك هو من أشهر وزراء سلاجقة الروم وأعظمهم ساهم في توسع دولة السلاجقة الروم لتستولي علي ديار بكر والرها وماردين من قبصة الأيوبيين في بلاد الشام والجزيرة، وقد وصل مستوي نفوذه لدرجة تصل في كثير من المرات إلي مستوي نفوذ السلطان في "قونية" نفسه حتي شاع بين ناس إنه إبن غير شرعي للسلطان #علاء_الدين_كيكوباد السلجوقي.

تزايد نفوذ "كوبيك" حتي وصل إلي مستوي قتل خيرة وزراء سلاجقة الروم وكان فوارن إعصار "كوبيك" يتزايد كل يوم وكانت صواعق عذابه شديد وبطشه المبيد تحرق كل ساعة عمر أحد العلماء، من أجل ذالك استبدأ الألم بالسلطان السلجوقي لفراق أكابر دولته من العلماء، فضلا عن الوساس ساورته لأن "كوبيك" كان يدخل عليه بسيف الحمائل، فأرسل السلطان غلاما إلي "سيواس" يستدعي "قراجة" أمير الحرس ليخبره أن كوبيك أهلك أركان ورجالات الدوله حيث أصابنا الذهولة لتهوره وتجبره، فعليك يا "قراجة" أن تأتي بأسرع مايمكن لمبادرة بتدارك أمره

فقدم "قراجة" في صحبة الغلام متجها إلي حضرة السلطان في "قباد آباد" ولكنه نزل فجأة في المساء بمنزل #سعدء_الدين_كوبيك ولم يكن كوبيك يخشي أحد سواه، فلما رآه سأله هل وصلت إلي خدمة السلطان ؟ أجاب: كيف يتسني لي أن أذهب إلي خدمة السلطان وأحسب نفسي من المقربين إليه دون إذن من ملك الأمراء، إني أعد جانب ملك الأمراء المعظم هو المعاذ والملاذ، ومن أمثال هذه الأكاذيب والأباطيل نفخ في ذالك الملعون "كوبيك" فلما إطمأن كوببك من جهة أمر فأقيم مجلس الانس. وطربوا، وأنعمو عليه تلك اليلة، وأخذ معه علي صباح إلي حضرة السلطان.

وبعد ذالك إتفق أمير المجلس مع السلطان علي أنه إذا ماحضر "كوبيك" مجلس الانس، يدفع السلطان الشراب لأمير الحرس "قراجة" فيحتسيها ويستأذن في الخروج بحجة الرغبة في التبول ويكون مع الرفاقة مترصدين خروج "كوبيك" فإذا خرجو أعملو فيه السيف وخلصو العالم من بلائه، فشرب أمير الحرس وجلس في الدهليز يترصد خروجه، فلما خرج "كوبيك" ضربه قفاه بالعصاء فسقط، ولم رآءه السقاة مضرجا بدمه تجمعوا عليه وبيد كل منهم الخنجر ونتزعوا روحه النجسة ونفسه الخبيثة من جسده، فأمر السلطان بتعليق جثته في مكان مرتفع كي تصبح عبرة لأولي الأبصار، وكان ثقيل الجسم فما لبث أن إنقطع الحبل وقع جثته علي أحد المارة فقتلته، فقال السلطان: مازال الجسد الخبيث يقتل الناس حتي بعد أن ذهبت روحه إلي الجحيم.

وأرطغرل هو والد عثمان الأول، مؤسس السلالة العثمانية، التي حكمت البلقان والأناضول والمشرق العربي وشمال إفريقيا طيلة 600 عام، إلى أن انقضى أجلها مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1922.وفاز مسلسل “قيامة أرطغرل” بجائزة الفراشة لأفضل مسلسل درامي في حفل جوائز الفراشة الذهبية لعام 2016.وحاز المسلسل على مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، خاصة بعد ترجمته إلى العربية من قبل “موقع النور” وغيره، ثم دبلجته إلى اللغة العربية بموجب اتفاقية بين المؤسسة القطرية للإعلام والتلفزيون الحكومي التركي “TRT”.