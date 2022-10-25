تراند اليوم : الغموض يلفّ مصير هويدا ابنة صباح: خرجت ولم تعد

للشهر السادس على التوالي تختفي الفنانة المعتزلة هويدا المنسي ابنة الفنانة الراحلة صباح، ولا يعرف أحد مصيرها حتى الساعة، علماً أن المنسي تقيم منذ سنوات في لوس أنجلس الأميركية.

لا تفاصيل كثيرة حول قضية اختفاء هويدا، لكن أخاها الطبيب المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، صباح شماس يعمل مع الجمعيات الخيرية والأهلية للبحث عن شقيقته التي غادرت مكان إقامتها في حي شعبي في لوس أنجلس منذ آب الماضي/أغسطس الماضي ولم يعثر عليها حتى اليوم.

وفي المعلومات الخاصة أن شماس، الأخ غير الشقيق لهويدا يرفض إبلاغ الشرطة باختفاء أخته. علماً أن الشرطة الأميركية تنتظر فترة محددة قبل البدء بعمليات البحث عند التبليغ عن اختفاء مفقود راشد.

وفي سياق متصل، عمل بعض المقربين من العائلة على الاتصال بالقنصلية اللبنانية في الولايات المتحدة والسؤال حول إمكانية المساعدة للعثور على هويدا، ليأتي الجواب أنه طالما أن المفقودة تحمل الجنسية الأميركية، فهذا منوط بالشرطة والأجهزة الأمنية الأميركية.