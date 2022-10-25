تراند اليوم : محمد عساف في قائمة "فوربس"... كأكثر الشباب المؤثرين في العالم العربي

الخليج 365/

أصدرت "فوربس" الشرق الأوسط قائمة تعتبر الاولى ضمن القوائم التي تصدرها سنوياً، وحملت اسم Arab 30 under 30 . ووفق المجلة، فإنّ سبب صدور مثل هذه القائمة هو أنّ الشباب يشكّلون شريحة واسعة من العالم العربي تصل الى 60% من التعداد السكني.

القائمة ضمّت اسماء شباب عرب حققوا نجاحاً وهم تحت سن الثلاثين ومن مجالات مختلفة ومن جميع البلدان.

وجاء في القائمة النجم الفلسطيني محمد عساف البالغ من العمر 28 سنة، والذي فاز منذ اربع سنوات بلقب "أراب أيدول" وحقق شعبية كبيرة ونحاجا في فترة قياسية جداً، واحتل المرتبة 22.