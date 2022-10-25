تراند اليوم : نجمة "بلاي بوي": ترامب خان زوجته "ميلانيا" معي على سرير القصر

واشنطن- الخليج 365

قالت العارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال إن الرئيس الأمريكي أقام علاقة معها في عامي 2006 و2007، وفق مقالة نشرتها صحيفة "نيويوركر".

وحصلت الصحيفة على مذكرات من 8 صفحات مكتوبة بخط اليد، تتحدث فيها ماكدوغال (46 عاما) عن تعرفها على ترامب وعلاقتها به.

وتابعت "نيويوركر" أن العارضة تفاجأت من وصول تلك المذكرات للصحيفة، عن طريق صديق لها، لكنها أكدت في نفس الوقت أنها بخط يدها.

وأكدت ماكدوغال أنها توصلت إلى اتفاق بقيمة 150 ألف دولار مع صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" في أغسطس/آب/ 2016 لبيعها الحقوق الحصرية لقصتها، ورغم ذلك، فإن الصحيفة لم تنشر القصة.

وأفادت "نيويوركر"، أن ترامب التقى ماكدوغال في حفل داخل قصر "بلاي بوي" في لوس أنجلس في يونيو/حزيران 2006 أي بعد زواجه من ميلانيا بسنة، واستمرت العلاقة حتى أبريل/ نيسان 2007.