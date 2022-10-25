تراند اليوم : طرق للحفاظ على نقاء ونضارة بشرتك دائماً

بيروت/ الخليج 365

يعد فصل الشتاء مثاليٌ لتعزيز نقاوة البشرة وألقها باعتماد العلاجات والمستحضرات المبيّضة على أنواعها. إليك بعض النصائح التي تساعدك على تجنّب ظهور البقع الداكنة وتخفّف من حدّة التصبّغ الجلدي، وتعيد إلى بشرتك نقاوتها وإشراقتها.

تجنّبي أشعة الشمس المباشرة

الوقاية خير من قنطار علاج، لذا نشدّد دائمًا على تجنّب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، وحماية البشرة منها باستعمال كريم وقاية يحتوي على نسبة عالية من المرشحّات الشمسية بمعدّل SPF 50، شرط تطبيقه على الوجه واليدين قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة، وإعادة تطبيقه خلال النهار في حال تعرّض البشرة للتعرّق.

جرّبي:

Chanel Sublimage La Protection UV High Protection SPF 50 UVA

Clarins UV Plus Anti-Pollution Day Screen Multi-Protection SPF 50 PA++++ UVA-UVB Oil-Free

Dior One Essential City Defense Toxin Shield Pollution & UV Advanced Protection SPF 50 PA++++

Giorgio Armani Maestro UV Skin Defense Primer Sunscreen Broad Spectrum SPF 50

الوقاية من الشمس ضرورية جدًا، لأن الأشعة ما فوق البنفسجية حاضرة على مدار السنة حتى في الطقس الغائم، وهي المسؤول الأول عن ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، خصوصًا البقع الداكنة. توفير الحماية من الشمس لا يقتصر فقط على استعمال كريم الوقاية Sunscreen، بل عليك أيضًا اعتمار القبعة التي تقي من أشعّة الشمس المباشرة وارتداء ملابس بأكمام طويلة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، أو السير لساعات طويلة في الخارج.

تنظيف البشرة

للحصول على أفضل النتائج خلال استعمال كريمات العناية أو العلاجات المبيّضة للبشرة، عليك غسل وجهك يوميًا بصابون أو رغوة منظفّة تضم مكوّنات منقيّة ومبيّضة، ويفضّل أن يكون المستحضر مكمّلًا لكريمات العناية، أي من المجموعة نفسها لإعطاء أفضل النتائج إذ تكون المكوّنات في توليفة المستحضرات متشابهة.

جرّبي:

Guerlain Blanc de Perle White P.E.A.R.L Active Reviving Cleansing Foam

L'Occitane Reine Blanche Illuminating Foaming Cleanser

Clarins White Plus Brightening Creamy Mousse Cleanser

تذكّري دائمًا، أن عليك تقشير بشرتك أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة، وتمليس سطح البشرة لتحقيق نتائج مثالية عند استعمال الكريمات المبيّضة. إذا كانت بشرتك جافة، اكتفي باستعمال مستحضر التقشير مرّة واحدة في الأسبوع، وإذا كانت دهنية استعملي المقشّر مرّتين في الأسبوع.

جرّبي:

Dior Hydra LIFE Time to Glow Ultra Fine Exfoliating Powder

YSL Top Secrets Natural Action Exfoliator

Dolce & Gabbana Skincare Essential Exfoliator Radiance Renewal Gel

من المفيد جدًا، استعمال الأقنعة المبيّضة مرّتين في الأسبوع بعد تقشير البشرة، إلّا في حالة البشرة الحسّاسة حيث يفضّل استعمال القناع المبيّض مرّة واحدة في الأسبوع بعد غسل الوجه من دون استعمال المستحضر المقشّر. كما يُفضّل استعمال الأقنعة والمستحضرات المقشّرة والمجدّدة للبشرة المبيّضة في المساء.

جرّبي:

Givenchy Black for Light Mask Light Enhancing Black Mask All Skin Types

GlamGlow Flashmud Brightening Treatment متوافر لدى محلات «سيفورا» Sephora، لكنّه لا يلائم البشرة الحسّاسة.

اتباع نظام صحّي

التخلّي عن العادات السيئة واعتماد نظام صحّي يساعدانك على تجنّب ظهور البقع الداكنة على أنواعها، سواء كانت سوداء، بنية أو صفراء، ويعيدان إلى بشرتك النضارة والإشراقة الصحيّة. ومن أكثر العادات المسيئة للبشرة، التدخين، لأنه يسلبها ألقها ويساهم في اصفرار لون السُحنة والأسنان، وظهور التجاعيد المبكرة بسبب اجتفاف البشرة. فإذا لم تتخلّي عن العادات السيئة، لا تتوقعي تحقيق نتائج مثالية من كريمات العناية المبيّضة أو أي علاجات أخرى. من ناحية أخرى، يؤثر نوع الغذاء الذي تعتمدينه في نوعية بشرتك وإشراقتها. واعلمي في حال كنت تتناولين الحبوب المبيّضة، أنكِ لن تحصلي على النتائج المرغوبة منها ما لم تعتمدي نظاماً غذائياً صحّياً ومتوازناً يعتمد على شرب الماء بكثرة، وتناول أغذية معزَّزة بمضادات الأكسدة كزيت بذور العنب وزيت السمك، الفاكهة والخضار الطازجة، خصوصًا الخضر الورقية الخضراء. فالزيوت التي ذكرناها آنفًا غنيّة بأحماض أوميغا التي تغذي وتعزّز لمعان البشرة، الشعر والأظافر. أما الفاكهة والخضار الطازجة فتدعم جسمك وبشرتك بالفيتامينات المضادة للأكسدة والمعزّزة للإشراق كالفيتامين C، A، وE والتي تساعد أيضًا على تكوين ألياف الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن شباب البشرة وتماسكها. في حين أن المياه المعدنية تُبقي جسمك رطبًا وتغسله من السّموم، ما ينعكس نقاوة وجمالًا على مظهر البشرة.

الترطيب أساسي يوميًا

للمحافظة على نضارة البشرة ونقاوتها، عليك المواظبة على استعمال كريمات العناية المبيّضة التي تشمل السيروم المبيّض، كريم النهار وكريم العناية المسائي المكمّلين له، أي المتوافرين ضمن مجموعة كريمات العناية المبيّضة نفسها، وذلك لفترة زمنية محدودة لا تتعدّى الثلاثة أشهر. ترطيب البشرة بواسطة الكريمات المبيّضة يساعد على تخليصها من السّموم وآثار التعدّيات الخارجية عليها، خصوصًا البقع الداكنة التي تخلّفها أشعة الشمس، كما يعمل على تجديد الخلايا وبعث النضارة والألق.

جرّبي:

من أنواع السيروم:

Guerlain Orchidee Imperiale White The Age- Defying Brightening

للعناية الصباحية:

Chanel Le Blanc Brightening Moisturizing Cream TXC

Dior Diorsnow Brightening Refining Moist Cloud Crème

للعناية المسائية:

CAUDALIE Vinoperfect Cell Renewal Night Cream

Vichy ProEven Night Overnight Concentrate Dark Spots & Uneven Skin Tone