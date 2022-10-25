تراند اليوم : مسلسل "بنات سوبرمان" الحلقة 14 الجديدة يوتيوب اونلاين

في الحلقة الماضية من مسلسل "بنات سوبرمان"، وبعدما أطلق قرني الفيديو الدعائي الأول للملهى الليلي، قامت السلطات بإغلاق الملهى بسبب الدعاية التي أطلقها قرني.وهدد قرني الخارقات بفعل أي شيء من أجل عودة الملهى للعمل، وإلا سيقوم بتشويههن وفضحهن، ولذلك رضخن لرغبته وحاولن إقناع المسئول عن قرار إغلاق الملهى بإلغاء القرار.

في نفس الوقت، عادت والدة مروان على غفلة، وفرح قرني بعودتها. في الوقت الذي كانت الخارقة الرابعة تحاول فيه شق طريقها كممثلة باستخدام قوتها الخارقة.

عاد الملهى للعمل أخيرًا بعدما قام قرني بإرسال شخص لخطف قطة المسئول الحكومي، فاضطر رغمًا عنه لإعادة الملهى للعمل.

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