تراند اليوم : مباراة الأهلي مباشر الان .. بث مباشر الاهلي وفيوتشر بث مباشر ماتش الاهلي وفيوتشر مباشر اليوم

بث مباشر الاهلي وفيوتشر اليوم مباشر الان حيث يحل نادي فيوتشر ضيفًا ثقيلاً على النادي الأهلي في استاد السلام، وذلك في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري 2021-2022.

يعيش الأهلي حالة من التخبط في الفترة الأخيرة منذ خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 على يد الوداد (0-2)، ويعاني الفريق من تذبذب في النتائج، يتضح من آخر مباراتين له في الدوري، حيث خسر من سموحة وتعادل مع الجونة على الترتيب، ليبقى في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

هذا المركز في جدول ترتيب الدوري المصري سيضع المارد الأحمر تحت الضغط، بينما سيدخل فيوتشر المباراة منتشيًا بفوزه بكأس الرابطة المصرية، وفي المركز الرابع في جدول الترتيب بـ39 نقطة، ولن يُفرّط بسهولة في نقاط اللقاء لمواصلة المشوار نحو المشاركة في بطولة قارية الموسم المقبل.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022

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وفي الأسطر التالية، نتعرف إلى موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

متى موعد مباراة الأهلي وفيوتشر؟

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر هو اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، الموافق 13 ذي الحجة 1443 هجريًا، وذلك في استاد السلام معقل الشياطين الحمر كما ذكرنا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء المنتظر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر؟

قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز وجميع المسابقات في بلاد المحروسة، كما تذاع عليها مباريات منتخب مصر الودية وبعض الرسميات.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري هي الأولى في الشبكة الفضائية "ON TIME Sport 1".

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب

الأهلي - فيوتشر

الثلاثاء 12 يوليو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

ONTime Sports 1استاد السلام



تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

يعود محمد عبد المنعم من جديد لتشكيل الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري بعد عودته من الإصابة، كذلك أحمد عبد القادر الذي غاب في الفترة الأخيرة لنفس السبب.

ولن يقوم مدرب الأهلي الجديد سواريش بالكثير من التعديلات على تشكيله مقارنةً بالمباريات السابقة، فمن المتوقع أن يوجد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه معلول وأيمن أشرف وهاني بجانب عبد المنعم العائد من الإصابة.