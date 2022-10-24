تراند اليوم : تنسيق المعهد الفنى الصحى 2018 : الحد الادني لمعهد فني صحي - درجة القبول بالمعهد الفني الصحي

عدنا أيها الناجحون في الثانوية العامة ، لنعرض لكم تنسيق المعهد الفنى الصحى 2018 ، نقدم لحضراتكم تنسيق معهد فني صحي لعام 2018 لطلاب الثانوية العامة ( العلمي - الادبي ) و"المعهد الفني الصحي" هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في مصر وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق محمد زكي، تفاصيل التقديم في المعهد الفني الصحي التابع للقوات المسلحة ذكور واناث 2018- 2019 الدفعة الجديدة في جميع المحافظات ، ونوضح لكم شروط التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وبنات من الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الازهرية خريجي 2016 وحتي 2018 ، كذلك الاوراق المطلوبة للتقديم.

تفاصيل التقديم في المعهد الصحي ذكور واناث 2018 -2019 الدفعة الجديدة من المتطوعين

وحسبما أوضح القائد العام للقوات المسلحة تفاصيل قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة “ذكور- إناث”، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية “علمي علوم” خريجي العام الدراسي 2016-2017، 2018-2017 ، وذلك للتقديم في الدفعة الجديدة مع الحصول على راتب شهري بعد التخرج.

أماكن المعهد الصحي التابع للقوات المسلحة ذكور واناث

وتُقبل الدفعات الجديدة، بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي “ق. م” إناث بالجلاء.

وجرى إعلان شروط القبول، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط التقديم في المعهد الفني الصحي 2018-2019 ذكور وبنات الدفعة الجديدة

– يجب ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية “علمي علوم” عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2018.

– أن يكون “الطالب/ الطالبة” مصري الجنسية، من أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة، ولم يسبق له/ لها الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

– أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول “طبية- نفسية– لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية”.

– موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة، وألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وجرى فصله، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

– لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

مدة الدراسة في المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة المصرية والحصول على مرتب شهري بعد التخرج

وحسبما أوضح مدير الخدمات الطبية، إن مدة الدراسة سنتان دراسيتان، بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز تدريب عملي بالمستشفيات، وترخيص مزاولة المهنة تؤهل المتقدم للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى.

ولفت أبوحطب، إلى أن مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يجري إيفاد المتطوع/ المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض المختلفة.

يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

مميزات المعهد الصحي التابع للجيش وامكانية التعيين و الحصول على مرتب شهري

يحصل الخريج على راتب شهري بعد التخرج طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، بجانب الاشتراك في نوادي ضباط الصف طبقا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، والعلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية للخريجين وأسرهم طبقا للتعليمات العلاجية الصادرة في هذا الشأن.

أماكن سحب ملف التقديم في المعهد الصحي في الجيش

أما عن عناوين أماكن سحب ملفات القبول في المعاهد الصحية ذكور واناث ، قال مدير الخدمات الطبية، إنه من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.

ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج، اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

ميعاد التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة و مكان سحب وتقديم الملفات

على أن يبدأ تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو 2018، وآخر موعد لتقديم الملفات 6 أغسطس 2018، على أن يجري تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.

الأوراق المطلوبة عند تقديم ملف المعهد الفني الصحي التابع للقوات المسلحة 2018-2019

أما المستندات المطلوبة للتقديم في المعاهد الفنية الصحية فهي شهادة الميلاد “كمبيوتر”، قيد عائلي، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ولولي الأمر، نموذج 1 جند فئة تطوع، نموذج 9 جند مختوم من مندوب التعبئة والتجنيد، بيان النجاح في الشهادة الإعدادية، صور شخصية بخلفية بيضاء في حال إتمام سن 16 عاما للمتقدم، صورة من بطاقة الرقم القومي.