تراند اليوم : الاستحمام بالمياه الساخنة لإنقاص الوزن الزائد ... لماذا ؟؟

بيروت/ الخليج 365

إذا كنت تريدين التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة، لكنك لا تحبين الرياضة أو لا تملكين الوقت الكافي لممارستها، إليك هذا الخبر السار: استحمي كل يوم بالمياه الساخنة وتخلصي من الوحدات الحرارية تماماً كما لو مارست التمارين الرياضية المعتدلة.

فقد أظهرت دراسة بريطانية جديدة تأثير المياه الساخنة في معدل السكر في الدم، وفي مقدار الطاقة التي يستهلكها الجسم. وتبين أن المكوث لمدة ثلاثين دقيقة في مغطس مليء بالمياه الساخنة يحرق قرابة 140 وحدة حرارية، أي ما يوازي ركوب الدراجة الهوائية للمدة نفسها.

المصدر/ بولد سكاي