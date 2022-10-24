تراند اليوم : نتيجة كلية دار العلوم جامعة المنيا بالرقم القومى للعام 2018 جميع الفرق نتيجة كلية العلوم المنيا 2018 بكود الطالب وكلمة السر

مصر - الخليج 365

تعرف على نتيجتك فور في امتحانات كلية العلوم لجامعة المنيا للعام 2018 حسب الاسم وحسب الكلية وحسب كود الطالب مباشرة من موقع الجامعة الرسمي عبر الانترنت.

ظهرت قبل قليل نتائج كلية العلوم بجامعة المنيا، فقد أعلنت كلية العلوم نتائج الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الثاني من العام 2018، رسميا لجميع المتقدمين من في جامعة المنيا، قبل قليل عبر موقع الالكتروني للجامعة.

فقد أكد مدير الجامعة، أن نتائج هذا العام ظهرت لجميع الطلاب المنتسبين للجامعةوالذين تمكنوا من اتمام كافة الامتحانات للفصل الدراسي الثاني من العام 2018،لجميع التخصصات ، منوهاً إلى أن جميع النتائج الطلاب هذا العام أفضل من الأعوام السابقة.

هذا ويبحث الكثير من طلاب الجامعة، عن رابط المباشر لفحص نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكلية العلوم جامعة المنيا، والتي يقوم "الخليج 365" بنشرها لكم من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج كاملة.