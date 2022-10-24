تراند اليوم : فحص نتيجة تنسيق المرحلة الثانية٢٠١٨ مؤشرات تنسيق الكليات 2018 المرحلة الثالثة tansik.egypt.gov.e الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم

دقائق وتكشف وزارة التربية والتعليم العالي في مصر ، عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للعام 2018 من تنسيقات الثانوية العامة لجميع الطلاب والطالبات الذين قدمو لتنسيقات المرحلة الثانية في الجامعات المصرية.

نتابع معكم اليوم جديد نتائج تنسيق الثانوية العامة للجامعات المصرية للعام 2018 - 2019 ضمن المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ، لجميع تخصصات في كافة الجامعات المصرية.

حيث من المتوقع ان تعلن اليوم كافة نتائج تنسيق المرحلة الثانية من خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي .

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين عصر اليوم فى مؤتمر صحفى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام 2018-2019وقد تم فتح باب المرحلة الثانية للثانوية العامه حيث كان الحد الادنى للقسم العلمى 78.05% بدرجات 320 و 69.5%للادبى بدرجات 285 درجة ويبلغ عدد طلاب المرحلة 195 الف طالب

واكدت مصادر من مكتب التنسيق ان تنسيق العام الحالى سيكون الحد الادنى به اعلى من عن العام الماضى بمقدار 3 الى 4 درجات

ترقبوا نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية من هنا

تنسيق المرحلة الثانية 2018

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، الاثنين الماضي على أن تستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل.

ويبلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية بالمرحلة 320 درجة بواقع 78.05 % بإجمالي 144 ألف طالب و59، فيما جاء الحد الأدنى بالشعبة الأدبية بلغ 285 درجة فأكثر، أي بنسبة 69.51 %.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، إما من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأضافت، أنه يجري فتح المعامل المتاحة بالجامعات "مجانًا"، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

قررت اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات للخروج من مأزق الحدود الدنيا الجنونية لكليات القمة، وتم تخصيص 256 ألف مكان لطلاب المرحلة الثانية، من بينها حوالي 186 ألف مكان لطلاب الشعبة العلمية من بينها حوالي ألف مكان لكليات الطب البيطري و2200 مكان بكليات الهندسة، وما يقرب من 200 مكان بكلية التخطيط العمراني.

ومن المرجح توافر 1300 مكان بكليات بالفنون الجميلة، 500 مكان بالاقتصاد والعلوم السياسية و400 مكان بقطاع اﻹعلام وحوالي 4000 مكان بقطاع الحاسبات و2000 باﻷلسن و1000 مكان بقطاع الآثار.

ومن المرجح أن يبلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة 382 درجة بما يوازي 93.1%، وبذلك سيزيد عن الحدود الدنيا لكليات الهندسة بالعام الماضي بما يعادل 11 درجة، حيث بلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة العام الماضي 371 درجة وهو بكلية هندسة الطاقة بأسوان، وهو ما سيلقي بظلاله على الحدود الدنيا لكليات الهندسة بالجامعات المتبقية للمرحلة الثانية، فعلى سبيل الذكر، بلغ الحد الأدنى لكلية هندسة الفيوم، العام الماضي 374.5 درجة، ومن المرجح أن يزيد هذا العام ليصل إلى 385 درجة، ومن المرجح أن يصل الحد الأدنى لكلية هندسة أسيوط 338.5 درجة، والحد الأدنى لكلية هندسة حلوان 387 درجة، هندسة المطرية جامعة حلوان 376.5 درجة، كلية هندسة إلكترونية منوف 382.5 درجة. كلية هندسة بنها 387.5 درجة.

كما يوجد للشعبة العلمي رياضة 200 مكان بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والتي ستشهد زيادة كبيرة في الحد الأدنى للقبول عن العام الماضى بأكثر من عشر درجات، حيث بلغ الحد الأدنى لها العام الدراسي الماضي، 370.5 درجة، ومن المرجح أن يبلغ هذا العام 380 درجة بنسبة 92.9%.

كذلك سيبلغ الحد الأدنى لكليات الإعلام، من الشعبة العلمية رياضة، حد أدنى 360 درجة بما يوازي 88%، بينما بلغ الحد الأدنى لكليات الإعلام العام الماضي، 351.5 درجة بما يوازي 85.7%.

فى سياق متصل، ستشهد الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري ارتفاع كبير عن العام الماضي، ومن المرجح أن يبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 392 درجة بما يوازي 95.6% وأن تتساوى الحدود الدنيا لكليات الطب البيطري بمختلف الجامعات، وهي كليات طب بيطري فرع مطروح، كلية بيطري الإسماعيلية جامعة قناة السويس، كلية طب بيطري جامعة السادات وذلك بحد أدنى 392 درجة بما يوازي 95.6% ولطلاب الشعبة الأدبية توجد أماكن خالية بكليات التربية والتجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق.