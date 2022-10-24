تراند اليوم : PDF --- نتائج سادس اعدادي 2018 حسب الاسم علمي وادبي مهني "الفرات نيوز - ناجح"

نتابع معكم اليوم كافة روابط الفحص والاستعلام المباشر عن نتائج اختبارات السادس الاعدادي علمي ومهني في العراق.

طلابنا الكرام يمكنكم التعرف على كافة نتائج السادس الاعدادي للعام 2018 مباشرة من موقع وزارة التعليم والنجاح والسومرية نيوز وناجح لجميع الراغبين بالاطلاع على نتائج السادس الاعدادي علمي وادبي في العراق.

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فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية يؤكد بأن اعلان نتائج السادس الاعدادي سيكون خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس القادم وان العمل مازال مستمر من قبل وزارة التربية لاكتمال عملية التصحيح.

يمكنكم التعرف على نتائج السادس العلمي مباشرة فور الاعلان عنها عبر الرابط التالي مباشرة ، أو من خلال الرابط التالي .

رابط تحميل نتائج السادس علمي2018 الفصل الثاني.