تراند اليوم : PDF اسماء المقبولين في ديوان الخدمة المدنية الفئة الثالثة 2018

يترقب الكثيرين من المتقدمين لاختبارات ديوان الخدمة المدنية في المملكة الهاشمية لحظة الاعلان الرسمي عن اسماء المقبولين في ديوان الخدمة المدنية الفئة الثالثة للعام 2018 مباشرة عبر موقع ديوان الخدمة المدنية.

حيث أكد ديوان الخدمة المدنية ان جميع النتائج ستظهر خلال الساعات القادمة ، حيث سيتم الكشف عن اسماء جميع المقبولين للعمل في ديوان الخدمة المدنية للفئة الثالثة للعام 2018 عبر موقع ديوان الخدمة المدنية الاردنية.

وانه بامكان جميع المتقدمين الاطلاع على كافة نتائج واسماء المقبولين في ديوان الدمة المدنية للفئة الثالثة للعام 2018 عبر رابط مباشر لديوان الخدمة المدنية عبر الانترنت من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على كافة النتائج بشكل حصري.

