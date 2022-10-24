تراند اليوم : نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2018 .. وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان نتائج الامتحانات الرسمية 2018 حسب الاسم

كشف وزير التربية والتعليم اللبنانية عن كافة نتائج امتحانات الرسمية للبريفيه وبكالوريا المهنية والتقنية للعام 2018 حسب الاسم لجميع طلاب وطالبات البريفيه والبكالوريا والتقنية والمهنية .

حيث أكدت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج البريفه والبكالوريا التقنية والمهنية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة عبر الانترنت برقم الطالب والاسم .

حيث انتهت فعليا من تصحيح كافة اوراق اختبارات البريفيه والبكالوريا للعام 2018 لجميع طلاب، حيث تم رصد الدرجات عبر الكنترول الخاص بالوزارة.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج امتحانات البريفيه أفضل من الاعوام السابقة، حيث ارتفعت نسبة النجاح لجميع الطلاب والطالبات مقارنة مع العام السابق.

يمكنكم الاستعلام عن جميع نتائج البريقيه والبكالوريا التقنية والمهنية من خلال الرابط التالي ، اضغط على الرابط وتابع كافة النتائج مباشرة من مقع الوزراة.