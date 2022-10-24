تراند اليوم : موقع ابن الهيثم جامعة المنيا .. نتائج جامعة المنيا 2018

نقدم لكم موقع ابن الهيثم جامعة المنيا ، للحصول على نتائج جامعة المنيا ،ويمكن عبر موقع ابن الهيثن جامعة المنيا استخراج تقارير تفصيلية عن البيانات الشخصية والدراسية للطلاب وكذلك بيانات الرسائل والمشرفين عليها،واستخراج جميع المستندات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه بداية من مرحلة التسجيل الى منح الدرجة.اختيار وطباعة البطاقات الشخصية للطلاب مزودة بخاصية «BarCode».وتوزيع أرقام جلوس طلاب سنة دراسية - توزيع لجان امتحان سنة دراسية.

ويعتبر الموقع أداء أعمال الكنترول بدءا من مرحلة إدخال البيانات وحتى طباعة النتائج. وإعلان نتائج الطلاب على موقع الجامعة فور اعتمادها.وطباعة شهادات التخرج - براءات النجاح - القرار الوزاري - اعتماد نتيجة سنة دراسية.وتسجيل محاولات الدخول غير المشروع وأماكن الدخول وعدد المحاولات ووقت كل محاولة

ويحتوى النظام على بريد إلكتروني داخلي يعمل بين جميع المستخدمين والمشرفين لضمان أداء خدمة الدعم الفني بأقصى سرعة.

يمكن الدخول للنظام من هنا

كما يتضمن النظام إدارة لشئون الطلاب، وإدارة لشئون الخريجين، وتستخدمه عدد من الكليات في بعض الجامعات هذا النظام مثل «جامعة دمياط، جامعة الاسكندرية – كلية الهندسة، جامعة الأزهر -كلية القرآن الكريم بطنطا، جامعة المنيا، معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية – بورسعيد»

ويهدف نظام ابن الهيثم لتقليل التعامل الورقي بين الخريجين والإدارات المختلفة، وأنشأت له تطبيقا لاستخدامه على الهواتف المحمولة.