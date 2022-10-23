تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر برشلونة واتليتيك بيلباو بث مباشر برشلونة اليوم مباشر بث مباشر مباراة برشلونة واتليتيك بيلباو الان

يستضيف برشلونة أتليتيك بيلباو في الجولة 11 من الدوري الإسباني، اليوم الإثنين (24/10/2022) بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي. ويحتل العملاق الكتالوني حاليا المركز الثاني في الترتيب بفارق ست نقاط عن ريال مدريد. لكن فريق تشافي هيرنانديز لديه الفرصة لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط إذا تمكنوا من التغلب على نادي الباسك.

بينما يحتل أتليتيك بلباو المركز السادس بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وعانى برشلونة من أول هزيمة له في الليغا هذا الموسم في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق لوس ميرينجيس فوزًا 3-1 على سانتياغو برنابيو.

ومع ذلك ، أظهر الفريق الكتالوني أداءً رائعًا عندما التقوا فياريال ، يوم الجمعة (21/10/2022)، وتمكنوا من الفوز 3-0. سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ، بالإضافة إلى أهداف أنسو فاتي تم حجزها جميعًا في الشوط الأول ليختتم جميع النقاط الثلاث على أرضه.

ويجب أن يفوز برشلونة بالمباراة ضد بلباو ، بالإضافة إلى الاستمرار في التمسك بمدريد ، فإن النتائج الإيجابية يمكن أن تخفف العبء قليلاً قبل مبارزة مهمة في دوري أبطال أوروبا.

هدد ليفاندوفسكي وآخرون بالفشل في التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب بأربع نقاط من أربع مباريات وضعتهم في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بفارق ثلاث نقاط عن المركز الثاني إنتر ميلان.

,سيستضيف برشلونة بايرن ميونيخ في الجولة الخامسة من منتصف الأسبوع ، لكن تأهلهم سيعتمد على مباراة إنتر ضد فيكتوريا بلزن التي تقام قبل ساعات قليلة. سوف يمر النصر على La Beneamata مع بقاء مباراة واحدة.

في غضون ذلك ، بدأ أتليتيك بلباو أيضًا بداية رائعة لموسم 20-2022-2023 بخمس انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين في أول 10 مباريات. الآن يجلسون في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

لسوء الحظ ، قبل الأسبوع الحاسم ، لم يفز فريق إرنستو فالفيردي في آخر ثلاث مباريات ، مع خسارة واحدة وتعادلين.

لم يتغلب منتخب الأسود ، الذي تلقى ثمانية أهداف فقط هذا الموسم ، على برشلونة في الدوري منذ أغسطس 2019 ، وخسر 0-4 في زيارته الأخيرة إلى كامب نو في فبراير.