تراند اليوم : الاهلي بث مباشر .. بث مباشر الاهلي واسوان بث مباشر ماتش الاهلي واسوان بث مباشر الاهلي مباشر الان

مباشر مباراة الأهلي ضد اسوان بث مباشر اليوم الأحد Al Ahly Vs Aswan يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق اسوان علي أرضية ملعب الطرف الاول نادي الأهلي استاد السلام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري المصري للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة اسوان والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق حاتم بطيشة في تمام الساعه السابعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الثامنة مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

فريق الأهلي هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الاولي من مباريات الدوري المصري الممتاز، الأهلي استطاع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الدوري الجولة الاولي من مباريات الدوري المصري وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق الإسماعيلي يوم الأربعاء الماضي وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، وحاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد ثلات من النقاط واذلك لانتصارة في مباراة الجولة الاولي اما النادي الاسماعيلي، واليوم يدخل الأهلي هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام اسوان لاثبات نفسة في ثاني مبارات البطولة وتحقيق الانتصار الثاني له علي التوالي والوصول الي الصدارة.

مباراة اسوان والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق اسوان هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الأسبوع الأول من الدوري المصري أمام الطرف الاول نظيرة نادي الإسماعيلي، فريق اسوان حاليا هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد خالي من النقاط وذلك لعدم تحقيق الانتصار في مباراة الجولة الاولي امام الاتحاد السكندري، وفي اخر مباراه لعبها نادي اسوان كانت مع نظيرة فريق الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضي في اطار مباريات الدوري المصري وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ، اسوان يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء الأهلي في ثاني مباريات الدوري المصري واكتساب الثلاث نقاط لتعويض خساراتة في مباراة الجولة الاولي ومحاولة الوصول الي مكز متقدم في جدول الترتيب.