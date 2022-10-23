تراند اليوم : الزمالك مباشر .. الزمالك بث مباشر الان بث مباشر مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

بث مباشر مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا Al Zamalek vs Ceramica Cleopatra في الدوري المصري، حيث سيحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا علي ارض ستاد القاهرة الدولي حيث سيلتقي بفريق الزمالك في المباراة من الجولة الثانية من الدوري المصري اليوم الاحد.

يستضيف فريق الزمالك مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز حيث سيلتقي بفريق سيراميكا كليوباترا علي ستاد القاهرة الدولي، كانت آخر مباريات فريق الزمالك قبل هذه المباراة في مواجهة فريق سموحة حيث سجل سامسون اكينيولا هدف لصالح الزمالك الي جانب هدف خاطىئ من لاعب فريق سموحة وحافظ فريق الزمالك علي شباكه نظيفة ليفوز في النهاية بنتيجة 2-0، كان فريق الزمالك قد لعب اربع وثلاثون مباراة الموسم السابق من الدوري حقق الفوز في اربعة وعشرون مباراة منها بينما قد تعادل في خمس مباريات وخسر خمس مباريات ليحصد رصيد من سبع وسبعون نقطة يحتل به صدارة ترتيب جدول الدوري، وبهذا تمكن فريق الزمالك من الفوز باللقب وسيسعي فريق الزمالك الي متابعة تحقيق الانتصارات ليتمكن من الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث علي التوالي.

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق سيراميكا كليوباترا لزيارة ستاد القاهرة الدولي حيث سيلتقي بفريق الزمالك في ثاني مباريات الدوري المصري، كانت آخر مباريات فريق سيراميكا كليوباترا قبل هذه المباراة في مواجهة فريق المصري البورسعيدي حيث سجل ميدو جابر وجون ايبوكا واحمد ياسر ريان هدف لكل منهم لصالح سيراميكا كليوباترا بينما قد حافظ علي شباكه نظيفة ليفوز بنتيجة 3-0، اما في الموسم السابق فقد لعب فريق سيراميكا كليوباترا اربعة وثلاثون مباراة حقق الفوز في سبع مباريات واكتفي بالتعادل في ستة عشر مباراة وخسر احد عشر مباراة ليحصد رصيد من سبعة وثلاثون نقطة يحتل به المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري، واليوم سيرغب فريق سيراميكا كليوباترا في متابعة تحقيق الانتصارات لهذا سيكون عليه تقديم اداء افضل بكثير في هذه المباراة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد سيراميكا كليوباترا

بالنسبة الى تشكيلة نادى الزمالك المتوقعة ضد نادى سيراميكا كليوباترا اليوم الاحد في المباراة من الجولة الثانية للدوري المصري فمن المتوقع ان يلعب النادي الزمالك المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، وفي خط الوسط: محمد أشرف روقا، زكريا الوردي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، اما في خط الهجوم: سيد خليل نيمار، شيكابالا، سامسون أكينولا.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا المتوقعة ضد الزمالك

بالنسبة الى تشكيلة نادى سيراميكا كليوباترا المتوقعة ضد نادى الزمالك اليوم الاحد في المباراة التي ستقام علي ستاد القاهرة الدولي فمن المتوقع ان يلعب النادي سيراميكا كليوباترا المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد بسام، وفي خط الدفاع: احمد هاني عياده، رجب نبيل، احمد رمضان، محمد شكري، وفي خط الوسط: ميدو جابر، محمد توني، محمد متولي، محمد ابراهيم، اما في خط الهجوم: جون اوكويي ايبوكا، احمد ياسر ريان.