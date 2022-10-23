تراند اليوم : بريطانيا.. أسوس للأزياء تعلن عن خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة

لندن- الخليج 365:

أبلغت شركة أسوس لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن خسارة كبيرة نتيجة إنفاق بشكل أقل على الموضة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

وشهدت الشركة خسارة تقارب 32 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الـ 12 حتى آب (أغسطس)، مقارنة بأرباح بلغت 177 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن يقوم المتسوقون بخفض المزيد هذا العام مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعاد التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في سبتمبر حيث أن الناس يشعرون بقلق متزايد بشأن مواردهم المالية.

وقالت أسوس، التي تمتلك توب شوب وتوبمان، إنها تواجه "بيئة اقتصادية صعبة للغاية" في الوقت الحالي.

وأضافت: " أنها تتوقع داخل المملكة المتحدة، تراجعاً في سوق الملابس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، لكنها تظل واثقة من قدرتها على المشاركة في ظل هذه الخلفية".

وأشارت إلى أنها تتوقع المزيد من الخسائر في الأشهر الستة حتى نهاية فبراير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرار إلى خفض الأسعار لتصفية الأسهم.