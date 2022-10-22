تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد واشبيلية ريال مدريد بث مباشر الان

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية Real Madrid vs Sevilla في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق إشبيلية ضيفاً على ارض ملعب سانتياغو بيرنابيو في مواجهة فريق ريال مدريد في المباراة من الجولة الحادية عشر للدوري الاسباني يوم السبت.

يستمر ريال مدريد في تحقيق الانتصارات، حيث انه الآن في قمة ترتيب الدوري الاسباني، ولم يخسر أي مباراة حتي الآن، في غضون ذلك، يجد إشبيلية صعوبة بالغة في العودة الي الاداء الذي كان عليه في السابق، وحتى الآن تمكن من تحقيق انتصارين فقط، وجاء هذان الانتصاران ضد فريقين ضعيفين في الدوري وهما مايوركا وإسبانيول، هو أيضا يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري وتمكن من الحصول علي عشر نقاط فقط، وطوال الوقت، استفبلت شباكه أهدافًا كثيرة جدًا وفي نفس الوقت كان يجد صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكه أيضًا، كانت الطريقة التي بدأ بها الموسم سيئة للغاية حيث تلقي سلسلة هزائم من مباراتين وهذا أيضًا ضد فريقين ضعيفين من دوري الدرجة الأولى الإسباني، في غضون ذلك، لدينا ريال مدريد على الجانب الآخر، وهو على قمة الجدول مع سجل من الانتصارات، باستثناء تعادل واحد، يشمل هذا انتصارات ضد منافسيه اللدودين برشلونة وأتلتيكو مدريد، تأتي هذه المباراة الأولى بعد فوز كريم بنزيمة بالكرة الذهبية، وسيكون هذا حافزًا إضافيًا لريال مدري لتحقيق الفوز يوم السبت، علاوة على ذلك، لدي ريال مدريد أيضًا سجل رائع في اللقاءات ضد اشبيلية على مر السنين، لهذا فا ريال مدريد هو المرشح للفوز في مباراة هذا الأسبوع على أرضه.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

انتهت المباراة الأخيرة بين ريال مدريد وإشبيلية بالفوز بنتيجة 2-3 لريال مدريد، لقد فاز في ستة من المباريات السبعة الماضية ضد اشبيلية، وانتهت المباراة الأخيرة على هذا الملعب بالفوز بنتيجة 2-1 لريال مدريد، وفي تسعة من المباريات العشر السابقة على هذا الملعب تم تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر.

لم يخسر ريال مدريد ولو مرة واحدة هذا الموسم، في الواقع، منذ فوزه بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي كان في سلسلة من الانتصارات، من ناحية أخرى، كان إشبيلية في حالة من التراجع في الاداء منذ بداية الموسم، ونادرًا ما حقق اي فوز مؤخرًا وفوق ذلك هو الآن خارج ارضه وسيلتقي الفريق الأفضل في أوروبا، لهذا بالتأكيد توقع أن يكون ريال مدريد الفريق الأفضل على أرض الملعب في مباراة هذا الأسبوع.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد إشبيلية

بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد فريق إشبيلية اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ملعب سانتياغو بيرنابيو فمن المتوقع ان يلعب ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه لونين، وفي خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، وفي خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشوميني، طوني كروس، اما في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة ضد ريال مدريد

اما بالنسبة لتشكيلة إشبيلية المتوقعة ضد فريق ريال مدريد في المباراة من الجولة الحادية عشر للدوري الاسباني يوم السبت فمن المتوقع ان يدخل فريق إشبيلية المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ياسين بونو، وفي خط الدفاع: جونزالو مونتيل، خوسيه أنخيل كارمونا، ماركوس أكونيا، أليكس تيليس، وفي خط الوسط: خيسوس نافاس، إيسكو، نيمانيا جوديلي، أوليفر توريس، اما في خط الهجوم: بابو جوميز، رافا مير.