تراند اليوم : مسلسل حارة الشيخ الحلقة 13 ,،، مسلسل "حارة الشيخ" الحلقة 14 اونلاين

بدأت أحداث مسلسل حارة الشيخ وسليمان يحاول اقتحام حرس رشيد باشا للاعتداء على درويش أخذا بثأر غيث؛ لكن ياسين يفاجئ سليمان بضربة على رأسه من الخلف ويوقوعه أرضاً.

رشيد باشا يفتح تحقيقا فيما حدث بين إسماعيل ودرويش وعبدالله يعتذر للباشا عما حدث ويطلب منه أن ينسى الأمر، ويصدر فرمانا بتغيير عمدة لحارة ويأمر بتطهيرها من الخارجين على القانون.

درويش يقوم بتوبيخ ياسين على ما فعله مع سليمان ويعاقبه بأن حرمه من النزول للسوق مرة أخرى لجمع الإتاوات من التجار ويعين مكانه إسماعيل.

يأمر درويش رجاله أن يلقنوا أبونوار درسا قاسيا بعدما رفض أن يدفع الإتاوة المفروضة لدرويش ويتم تحطيم دكانه والإتيان على كل بضاعته.

"صفية" زوجة أبونوار تذهب لمنزل درويش وتشتكي ظلمه لشقيقته سوسن ويأتي درويش ليهدد زوجة أبو نوار لكن شقيقته سوسن تنفجر في وجهه.

حارة الشيخ من هنا