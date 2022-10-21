تراند اليوم : وادي الذئاب 10 الحلقة 73و74 .. مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر الحلقتين 73و74 تلفزيون الفجر الجديد

نقدم لكم عشاق مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر الحلقتين الأخيرتين 73و74 من وادي الذئاب 10 وبحسب فيديو إعلان الحلقة الأخيرة، فإن مراد علمدار يمسك بأعضاء المجلس السامي ويقتل أريال صديق الظل والعديد من المفاجآت في الحلقة الأخيرة،وسوف ينتقم مراد علمدار لكل الأبرياء ولأصدقائه الذين قتلوا خلال أحداث الجزء العاشر من مسلسل وادي الذئاب، ويقتل بطل المسلسل خلال الحلقة الأخيرة الظل وأريال وكارول وجميع الحاضرين.

وفي سياق آخر، وبعد انتشار أخبار عن انفصال دينيز شاكر وأوكتاي كاينارغا، بدا أوكتاي حزينا دون أن يعلق أيا من الجميع على الخبر، حيث كتب أوكتاي على مواقع التواصل الاجتماعي "أحيانا ينتهي، والسبب في ذلك ليس مهما، ولكن الأهم ألا ينتهي".وقد فسر كثيرون هذه الجملة على أنها إشارة لانتهاء علاقته مع دينيز شاكر.

وكانت علاقة عاطفية قد نشأت بين دينيز شاكر وأوكتاي كاينارغا أثناء اشتراكهما في بطولة مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم "الذي يحقق أعلى نسب مشاهدة على الشاشات التركية هذا الموسم.يذكر أن دينيز شاكر كانت قد اشتهرت في تركيا والعالم العربي من خلال تجسيدها شخصية "فتون" الشهيرة في الدراما الاجتماعية التركية "الأوراق المتساقطة"كما اشتهرت بعد ذلك من خلال شخصية السلطانة "شهرزاد" شقيقة السلطان سليمان القانوني، وذلك في الجزء الثالث من الدراما التركية التاريخية "حريم السلطان"

كما اشتهر أوكتاي كاينارغا من خلال اشتراكه في بطولة المسلسل التركي الناجح "وادي الذئاب"، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت من خلال "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" الذي يعد المنافس الأقوى لوادي الذئاب حاليا،وتعد دينيز شاكر من أكثر نجمات تركيا جمالا وجاذبية، كما أنها إحدى النجمات الأعلى أجرا في تركيا.

[information]يمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل الجديدة عبر هذا الرابط على تلفزيون الفجر الجديد .[/information]