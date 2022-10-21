تراند اليوم : احذري .. استخدام ورق الألومنيوم في الطهي آمن

القاهرة - الخليج 365

توصلت دراسة قامت بها الدكتورة غادة بسيوني، رئيسة شعبة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالقاهرة، أن تغليف الأغذية بورق الألومنيوم أثناء عملية الطهي من شأنه أن يوفر ظروف انتقال أو تسريب الألومنيوم للطعام بشكل يتعدى الحد الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية، ونشرت نتائج الدراسة على الدورية الدولية للعلوم الكهروكيميائية.

وأكدت الدكتورة غادة خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى «أينشتاين القادم 2016» بقارة أفريقيا، أن الاهتمام بسلامة غذائنا من أولوياتنا جميعا، علينا أن نكون أكثر حرصا في الحفاظ على صحتنا، حسبما جاء في برنامج «صباح الخير يا عرب».

وقالت الدكتورة غادة إن جسم الإنسان يفرز كميات صغيرة من الألومنيوم، ما يجعل التعرض لكميات ضئيلة من الألومنيوم لا يمثل أي إشكالية، فمنظمة الصحة العالمية أقرت أن الاستهلاك اليومي الآمن هو 40 ملليجراما لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أي على سبيل المثال شخص يزن 60 كيلوجراما، الكمية المسموح له بها هي 2400 ملليجرام.

لكن معظم الناس يتعرضون لأكثر من هذه القيمة المحددة للسلامة، فنجد الألومنيوم في الذرة، والجبن الأصفر، والملح، والأعشاب، والتوابل، والشاي، وفي تركيبة بعض المواد الدوائية كمضادات الحموضة ومضادات العرق، بل تستعمل كبريتات الألومنيوم كمادة مخترة خلال عملية تنقية المياه الصالحة للشرب.

كانت نتائج دراسة نشرت بالدورية الدولية لمرض ألزهايمر قد كشفت عن تركيزات عالية للألومنيوم في أنسجة دماغ مرضى ألزهايمر، كما عملت دراسة أخرى على فحص مجموعة من كبار السن الذين يعانون من مرض ألزهايمر، أكدت نتائجها أن هذا المرض حديث العهد، ناتج عن التطور الصناعي الذي شهدته ظروف المعيشة، والذي ساهم في الرفع من مستويات الألومنيوم اليومية، كما يمكن أن تؤثر سلبا على مرضى العظام والقصور الكلوي، كما تقلل من معدل نمو خلايا الدماغ.

استنادا إلى كل هذه المخاطر المؤكدة من المهم تحديد تركيز الألومنيوم أثناء الطهي، فأواني الطهي تميل إلى التأكسد فتتكون طبقة غير فعالة مما يقي الأطعمة من تسرب الألومنيوم، لكن بعد الطبخ تفرك تلك الطبقة مما يتلفها ويسهل انتقال الألومنيوم إلى الطعام، لتفادي ذلك ينصح بغلي الماء مرات عديدة قبل استعمال مقلاة جديدة إلى أن تصبح قاعدتها غير لامعة، فهذه العملية تؤدي إلى أكسدة طبيعية، فرغم أننا نظن أن لمعان الأواني دليل على صفائها ولكن في هذه الحالة العكس صحيح للحفاظ على صحتك.

ويعد تغليف الطعام بورق الألومنيوم، ووضعه في الفرن يطرح إشكالية كبيرة فتزداد مستويات تسريب الألومنيوم، خصوصا في الأطعمة الحمضية التي ينتج عنها ذوبان طبقات الألومنيوم داخل الأطعمة كالحامض وعصير الطماطم، والأطعمة التي تحتوي على الكحول والملح والتوابل الحارة.

هذا ما أكدته نتائج دراسة الدكتورة غادة بسيوني، التي تنصح بالتخلي عن ورق الألومنيوم عند طهي الطعام، فلا مانع من لف الطعام البارد لكن ليس لفترات طويلة لتاريخ صلاحيته وأيضا لاحتوائه على توابل يمكنها تسريب الألومنيوم إلى الطعام، وتوصي باستخدام أوان زجاجية أو خزفية خصوصا عند إعداد الأطباق المشوية.

وأكدت الدكتور غادة إن الوقاية خير من العلاج، فمن الأفضل عدم استعمال ورق الألومنيوم في لف الأطعمة سواء في درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة، والتخلي عن مثل هذه العادات المضرة لن يكلفنا سوى قرار حاسم من أجل سلامة غذائنا، والحفاظ على صحتنا.