تراند اليوم : الرياض : إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

وكالات - الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية 6 حالات إصابة جديدة بمتلازمة "كورونا" في نجران والرياض، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفيات، وعدم تماثل أي مريض للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية الأخيرة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها ظهور أعراض المرض على مواطن يبلغ من العمر 82 عاما في نجران، وثلاث حالات لوافدات إضافة إلى حالتين في الرياض لمواطنتين سعوديتين.

ووصفت الوزارة حالة المواطن الأول بـ "الأولية"، بينما وصفت حالات الوافدات الثلاث بـ"العدوى الصحية داخل المؤسسات"، والحالتين الأخيرتين بـ "العدوي المكتسبة داخل المؤسسات الصحية".