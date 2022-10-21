تراند اليوم : برنامج هاني في الادغال الحلقة 13 .. علا غانم ضحية «هاني في الأدغال»

برنامج هاني في الادغال في كل حلقة من حلقات البرنامج يتم استضافة أحد النجوم، وأخذه في جولة في غابة بجنوب أفريقيا، ثم يحدث عطل مفاحيء في السيارة، وهنا تبدأ الحيوانات في الظهور، منها حيوانات تظهر من صناديق داخل السيارة التي تقل النجم، وحيوانات من خارج السيارة. فكيف سيكون رد فعل النجوم جراء هذا الموقف الصعب؟.

ودخلت الفنانة إيمان العاصي في نوبة شديدة من الضحك فور اكتشافها المقلب الذى دبره الفنان هاني رمزي لها في برنامجه "هاني في الأدغال" على قناة " الحياة" مساء اليوم الجمعة.كان هاني رمزي أوهم إيمان العاصي بقبول عرض إعلان للسياحة في جنوب أفريقيا، وأخذها في جولة في إحدي الغابات، وهاجمت بعض الأسود والثعابين.

يذكر أن فكرة برنامج «هاني في الأدغال» قائمة على استضافة أحد الضيوف، والذهاب إلى جولة سياحية، ثم يهجم أسد على الضيف، مما يثير الذعر لديه والوقوع في المقلب، وتم تصوير البرنامج في جنوب إفريقيا، داخل إحدى حدائق الحيوان المفتوحة هناك، والتي توفر جولة بالسيارة وسط الحيوانات المختلفة.

هاني فى الادغال