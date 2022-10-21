تراند اليوم : استبعاد عمال النفط من العمل تحت الشمس

وكالات - الخليج 365

استبعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض العاملين من نظام منع العمل تحت أشعة الشمس والذي تم تطبيقه الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يستثني نظام منع العمل تحت الشمس على العاملين في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة للحالات الطارئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

الجدير بالذكر أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، طبق الأربعاء الماضي على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً، والذي يستمر حتى نهاية يوم الخميس 14 من ذي الحجة 1437هـ الموافق 15 سبتمبر 2016.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.