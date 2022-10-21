تراند اليوم : شعر صحي في شهر رمضان

وكالات - الخليج 365

في شهر رمضان للحفاظ على شعر صحي خلال أيام الصيام، لست بحاجة إلى الخضوع لعلاجات باهظة الثمن، فبحسب موقع العربية نت يكفي أن تختار المستحضرات المناسبة وتواظب على العناية بشعرك لتتجنّب مشاكل جفاف الشعر وتساقطه خلال هذه الفترة.

مراحل لنمو الشعر

ينمو الشعر في دورات، وهناك ثلاث مراحل في كل دورة:

مرحلة النمو: حين تبدأ الخلايا في فروة الرأس بالتكاثر بسرعة،

يبدأ الشعر الجديد بالنمو. وهي تشكل بالإضافة إلى الكيراتين والبروتينات الأخرى، المكوّنات الأساسية للشعر.

المرحلة الانتقالية: تمتد على أسبوعين أو ثلاثة بعد توقّف نمو الشعر.

مرحلة الراحة: تدوم عادة بين 2 و3 أشهر، خلالها ترتاح بصيلات الشعر. وفي نهاية هذه المرحلة، يتم التخلص من الشعر القديم وتبدأ الدورة الجديدة.

الشامبو المناسب

- الشامبو المناسب، عليه أن يحافظ على نظافة وصحة وقوة شعرك.

- إذا كان شعرك عادياً، اختر شامبو مصمماً لنوعه للحفاظ على صحته

- إذا كان شعرك مجعّداً، اختر شامبو مرطباً.

- إذا كان شعرك مصبوغاً أو استخدمت الهايلايت عليه، اعتمد يومياً ملطّفاً للشعر وشامبو للشعر المصبوغ.

- استخدم من وقت لآخر شامبو يحتوي في تركيبته على خلاصة البيض لإضافة البروتين إلى شعرك، وهو أيضاً لطيف جداً على الشعر ولا يزيل الزيوت الطبيعية.

الملطف للعناية

- استخدم الملطف بشكل منتظم، فهو يكافح أضرار تلوين الشعر والتلوّث البيئي والعلاجات الكيمياوية، مما يساعد فروة رأسك على تعويض الرطوبة المفقودة ويمنح شعرك البريق والمرونة. اختاري الملطف بعناية.

- استشر أخصائي الشعر بشأن نوع الملطف الذي يحتاجه شعرك، وإذا كنت تعانين من أي حالات طبية استشر طبيبك أيضاً.

- اغسل شعرك بالشامبو وجفّفه بالمنشفة قبل وضع الملطف من الجبهة إلى الأطراف ومن الجذور إلى الأطراف.

- إذا كان ذلك ممكناً، ضع الملطف العميق على شعرك لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة وعرّضي شعرك للبخار.

نصائح وأرقام

- يحتوي الرأس على حوالي 100.000 شعرة إذا كان الشعر سليماً.

90 % من هذا الشعر في طور النمو. والشعر المتبقّي في مرحلة انتقالية أو طور الراحة.

- من الطبيعي أن يتساقط ما بين 80 و100 شعرة يومياً.

- مشّط شعرك قبل غسله، للتخلّص من أي أوساخ عالقة به.

- دلّك فروة رأسك بلطف لتحفيز الدورة الدموية.

- ليس هناك من عدد معيّن لمرات غسل الشعر بالشامبو، فكلّما شعرت أن شعرك متّسخ، اغسله بلطف، باستخدام شامبو مناسب لنوعه.

- لمنح البريق للشعر، ضف القليل من خل التفاح إلى مياه شطفه على أن تكون معتدلة الحرارة والأفضل أن تكون مائلة إلى البرودة.

- دع شعرك يجف طبيعياً، اعصره ثم استخدم المنشفة لتجفيفه. وهكذا تحصل على شعر صحي وتحميه من الجفاف.

- لا تستخدم فرشاة الشعر إلى أن يجف شعرك، فالشعر المبلّل يتضرّر بسهولة وتجنب فرشاة الشعر البلاستيكية لأنها تسبّب تشابك الشعر.

- حاول قدر المستطاع تجنب جهاز تجعيد الشعر ومجفف الشعر اللذين يسبّبان تلف الشعر،و تجنب أيضاً الحرارة والتعرّض الطويل للشمس.