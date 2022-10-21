تراند اليوم : طبق رمضان كباب دجاج مشوي

- 1/2
- 2/2
متابعات - الخليج 365
المقادير:
5 دجاج طازج مخلي من العظم.
5 فصوص ثوم.
قطعة زنجبيل بقياس 2 بوصة.
3 بصل متوسط الحجم.
3 فلفل حار.كوب بقدونس.
1/2ملعقة ملح.
1/2ملعقة شاي فلفل أسود.
1/2ملعقة شاي فلفل أبيض
.1/2ملعقة شاي بزار بحريني أو أي بهارات متوفرة.
1/2ملعقة شاي ليمون جاف مطحون.سماق.
2ملعقة شاي ملح أو على حسب الرغبة.
طريقة التحضير:-
يقطع الدجاج قطع متوسطة ويخلط مع جميع المقادير ويفرم في مفرمة اللحم على الفتحات الكبيرة.- بعد الفرم يخلط بالملعقة جيدا ويوضع الخليط في وعاء بايركس ويترك في الثلاجة مدة 8 ساعات تقريبا ويشك في الأسياخ العريضة ويرش بالسمّاق.- يشوى على الفحم ويقدم مع السلطة.