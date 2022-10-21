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تراند اليوم : طبق رمضان كباب دجاج مشوي

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متابعات - الخليج 365

 المقادير:

5 دجاج طازج مخلي من العظم.

5 فصوص ثوم.

قطعة زنجبيل بقياس 2 بوصة.

3 بصل متوسط الحجم.

3 فلفل حار.كوب بقدونس.

1/2ملعقة ملح.

1/2ملعقة شاي فلفل أسود.

1/2ملعقة شاي فلفل أبيض

.1/2ملعقة شاي بزار بحريني أو أي بهارات متوفرة.

1/2ملعقة شاي ليمون جاف مطحون.سماق.

2ملعقة شاي ملح أو على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:-

يقطع الدجاج قطع متوسطة ويخلط مع جميع المقادير ويفرم في مفرمة اللحم على الفتحات الكبيرة.- بعد الفرم يخلط بالملعقة جيدا ويوضع الخليط في وعاء بايركس ويترك في الثلاجة مدة 8 ساعات تقريبا ويشك في الأسياخ العريضة ويرش بالسمّاق.- يشوى على الفحم ويقدم مع السلطة.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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