تراند اليوم : طبق رمضان كباب دجاج مشوي

متابعات - الخليج 365

المقادير:

5 دجاج طازج مخلي من العظم.

5 فصوص ثوم.

قطعة زنجبيل بقياس 2 بوصة.

3 بصل متوسط الحجم.

3 فلفل حار.كوب بقدونس.

1/2ملعقة ملح.

1/2ملعقة شاي فلفل أسود.

1/2ملعقة شاي فلفل أبيض

.1/2ملعقة شاي بزار بحريني أو أي بهارات متوفرة.

1/2ملعقة شاي ليمون جاف مطحون.سماق.

2ملعقة شاي ملح أو على حسب الرغبة.

طريقة التحضير:-

يقطع الدجاج قطع متوسطة ويخلط مع جميع المقادير ويفرم في مفرمة اللحم على الفتحات الكبيرة.- بعد الفرم يخلط بالملعقة جيدا ويوضع الخليط في وعاء بايركس ويترك في الثلاجة مدة 8 ساعات تقريبا ويشك في الأسياخ العريضة ويرش بالسمّاق.- يشوى على الفحم ويقدم مع السلطة.