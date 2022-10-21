تراند اليوم : مسلسل فوق مستوى الشبهات الحلقة 14 يوتيوب

تدور قصة مسلسل فوق مستوى الشبهات حول أستاذة جامعية متخصصة في التنمية البشرية تدعى رحمة حليم (يسرا)، تظهر أمام الجميع طوال الوقت بمظهر السيدة الناجحة في كافة مجالات حياتها وعملها، لكنها في المقابل تخفي وجهًا آخر أكثر قبحًا ووحشية وشرًا.

وفي جديد أخبار المسلسل أشاد الفنان محمد هنيدى بمسلسل "فوق مستوى الشبهات"، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وكتب تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً، "مسلسل فوق مستوى الشبهات من أكتر المسلسلات اللى عجبتنى السنة دى، وكنت واثق من نجاح مؤلفيه أمين جمال وعبدالله حسن.. ألف مبروك". وعلقت يسرا على إشادة هنيدى بقولها، "يا هنيدى شكرا على إشادتك واحشنى أووى"، ما دعا هنيدى للرد بشكل كوميدى قائلاً، "وأنتى أكتر والله.. بس بعد المسلسل بقيت بخاف منك.. جبتى منين الجبروت ده"، فعلقت يسرا قائلة، "ماتخفش يا هنيدى دة تمثيل.. أنت عارفنى طيبة".

المشاهدة من هنا

