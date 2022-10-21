تراند اليوم : مسلسل «أبو البنات» الحلقة الرابعة عشر 14 اونلاين

في أحداث مسلسل ابو البنات نصح الدكتور صديقه فارس حظو بعمل علاقة مع الراقصة صافيناز التي تعالج عنده، حتى يصيب جارته فريدة بالغيرة ويجعلها تجري ورائه وتتمنى رضائه.وخلال الماضية من مسلسل ابو البنات ذهب سيدنا إلى عم منصور ويطلب منه وضع مركب وسط مراكب الصيد الخاصة به، وبعد رفض عم منصور يهدده الرازي ويتركه وينصرف.

و يدور العمل حول رجل يملك معرض سيارات وهو الفنان (مصطفى شعبان) ويدخل في صراع دائم مع أحد كبار رجال الأعمال الذي يجسد دوره الفنان (صلاح عبدالله)، لخلاف بينهما يرجع إلى تجارة قديمة للمخدرات جمعتهما سويا قبل أن ينفصلا.

يشتد الصراع ليصطحب (مصطفي شعبان) بناته وينتقل للعيش في القاهرة ولكن (صلاح عبدالله) يذهب خلفه ويقوم بخطف بناته الثلاثة، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر (صافيناز) كراقصة في أحد الكباريهات التي يسهر فيها (مصطفي شعبان) ويتعرف عليها ويتزوج منها في حين يكون (إدوارد) صديق شعبان المقرب.

ابو البنات من هنا