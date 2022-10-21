تراند اليوم : مباراه الامارات بث مباشر لبنان والامارات HD مباراة الامارات اليوم ضد لبنان مشاهدة مباراة منتخب الامارات ولبنان بث مباشر

تحدي منتظر Lebanon vs UAE في تصفيات المونديال، مشاهدة مباراة الإمارات ولبنان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد صيدا الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام 03:00 بتوقيت العاصمة الإماراتية الدوحة، يرفع منتخب لبنان في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الفوز من أجل تأمين المركزالثالث والتأهل للملحق الأسيوي للحفاظ على فرصه في العبور لنهائيات كأس العالم، منتخب لبنان فشل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران في الأسبوع الماضي وخسر بهدفين مقابل هدف، وسيبحث في لقاء اليوم عن الفوز فقط من أجل تأمين المركز الثالث بدون النظر لنتيجة مباراة العراق.

يحتل لبنان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز 4 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل لبنان المتوقع أمام الإمارات

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: قاسم الزين وعباس عاصي وجوان العمري وحسن معتوق

خط الوسط: محمد حيدر وسوني سعد وأليكس روبير ملكي وجورج ملكي

خط الهجوم: نادر مطر وباسل جرادي.

موعد مباراة الإمارات ولبنان والقنوات الناقلة لها

تشاهدون مباراة الإمارات ولبنان في تمام الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الإمارات ولبنان عبر Alrabiaa Sport وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي المقابل مازال يمتلك المنتخب الإماراتي فرصه في المنافسة على التأهل للنهائيات، منتخب الإمارات وعلى الرغم من أن فرصه قليلة إلا أنها مازالت قائمة، وسيبحث المنتخب الإماراتي في لقاء اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاث مع انتظار تعثر العراق من أجل اقتناص المركز الثالث والتأهل للملحق الأسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم.

الإمارات قبل لقاء اليوم في المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين ولم يحقق أي انتصار وأحرز 3 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل الإمارات المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: بندر الأحبابي، محمد العطاس، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل

خط الوسط: علي سالمين، الحسن صالح، فابيو دي ليما، عبدالله رمضان، كايو كانيدو

خط الهجوم: علي مبخوت

معلومات مباراة الإمارات ولبنان.

ما هو موعد مباراة الإمارات ولبنان في تصفيات كأس العالم؟

02:00 مساءاً بتوقيت مصر, 03:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 01:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ولبنان؟

الرياضية السعودية 5 - SSC Sport 5.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الإمارات ولبنان؟

تصفيات كأس العالم 2022 - آسيا.

من هو معلق مباراة الإمارات ولبنان؟

راشد الدوسري.