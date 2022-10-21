تراند اليوم : ماتش مصر والجابون اليوم HD ماتش مصر والجابون بث مباشر اليوم مشاهدة ماتش مصر والجابون مباشرHD

ماتش مصر والجابون اليوم ماتش مصر والجابون بث مباشر اليوم مشاهدة ماتش مصر والجابون مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مصر ضد الجابون egypt vs gabon اليوم الثلاثاء في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، بعد ان تاهل لدور الاخيره من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم يخوض اليوم منتخبان الوطني في المجموعه السادسه علي ارضه وذلك عندما يستقبل عليه خصمه منتخب الجابون وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تقام اليوم مباراه مصر و الجابون علي ارضيه ملعب الجيش ببرج العرب وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات المؤهله لكاس العالم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 16 نوفمبر مباراه مصر و الجابون في تمام الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة مصر والجابون

منتخبان الوطني هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، منتخبان قادم من تعادل تمكن من خلالو من حسم التاهل للدور التالي من التصفيات وجاء هذا التعادل في الجوله الخامسه مع منتخب انجولا وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، منتخبان قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه السادسه برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان خاض خمس مباريات في المجموعه ومن خلالهم تمكن منتخبان من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان.

بث مباشر مباراة الجابون ومصر

فيما منتخب الجابون فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مواجهات الجوله السادسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الجابوني حاليا في المجموعه السادسه هو صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط وذلك بعدما خاض المنتخب هو الاخر خمس مباريات في التصفيات ومن خلال هذه المباريات حقق المنتخب الجابوني الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده وخسر ايضا المنتخب في مبارتان ، واخر مباراه لعبها منتخب الجابون في التصفيات كانت مع منتخب ليبيا وانتهت المباراه بفوز الجابون بهدف مقابل لاشئ.