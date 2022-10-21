تراند اليوم : بث مباشر العراق وكوريا .. مباراة العراق وكوريا مباشر مشاهدة مباراة العراق وكوريا بث مباشر العراق وكوريا مباشر HD

مباراة العراق وكوريا مباشر مشاهدة مباراة العراق وكوريا بث مباشر العراق وكوريا مباشر مباراة العراق وكوريا مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على ملعب بن جاسم بنادي الغرافة، حيث يسعى أسود الرافدين، لتحقيق الفوز من أجل إحياء الأمال في التأهل لنهائيات كأس العالم، وهذا الامر لن يكون سهلاً، عندما يلتقي الشمشون الكوري، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، لذا ستكون لعبة العراق وكوريا اليوم حاسمة للغاية في مستقبل المجموعة الأولى، وسنخصص هذا المقال لمعرفة توقيت مشاهدة اللقاء والقنوات الناقلة له على النايل سات وعربسات.

مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم

يحرص الملايين من العراقيين في الخارج والداخل، على معرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم، وهي التي تبدأ في السادسة مساءا بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت بغداد علماً بإن نتيجة مقابلة الدور الأول بين المنتخبين انتهت بالتعادل السلبي، ولكن مواجهة اليوم تأتي في ظروف مختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات، وأخرى على عربسات، هي جل القنوات الناقلة للعبة العراق وكوريا اليوم، حيث ستكون قناة sSC 7 بتعليق عبد العزيز السبر خاصة بالرسيفرات فائقة الجودة، أما الرابعة العراقية تنقل المواجهة مجاناً على النايل سات، ويمكن استقبالها من خلال الرسيفر العادي فقط SD، وإليكم ترددات القنوات:

تردد قناة sSC 7 هو:

على عربسات٢٦شرق) بدر)

تردد12418

تردد قناة الرابعة العراقية هو 11678 أفقي على النايل سات.

تشكيلة العراق اليوم ضد كوريا الجنوبية

يتوقع أن يبدأ منتخب العراق مباراة كوريا الجنوبية اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: فهد طالب

فهد طالب الدفاع : محمد جعاز – أحمد إبراهيم – علي فائز – فرانس بطرس

: محمد جعاز – أحمد إبراهيم – علي فائز – فرانس بطرس الوسط : بشار رسن – محمد علي عبود – جيلوان حمد – أحمد فاضل

: بشار رسن – محمد علي عبود – جيلوان حمد – أحمد فاضل الهجوم: علي الحمادي – شيركو كريم

ويحتل منتخب العراق المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط، ويحاول أن يحجز المركز الثالث ليشارك في الملحق.