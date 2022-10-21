تراند اليوم : بث مباراة الامارات .. مباراة الامارات ولبنان بث مباشر .. مشاهدة مباراة لبنان والامارات مباشر مباراة الامارات ولبنان بث مباشر

مباراة لبنان والامارات مباشر مباراة الامارات ولبنان بث مباشر مباراة الامارات ولبنان لبنان والامارات مباشر بث مباشر الامارات ولبنان مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الامارات ضد لبنان lebanon vs uae في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم اليوم الثلاثاء ، من المقرر اليوم ان يحل المنتخب الامارات من اجل تحقيق اول انتصار له في المجموعه ضيفا ثقيلا علي منتخب لبنان اليوم الموافق 16 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تقام مباراه الامارات و لبنان اليوم علي ارضيه ملعب صيدا وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بتعادل بدون اهداف ، وسوف تبدا اليوم مباراه الامارات و لبنان في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الامارات ولبنان

المنتخب الاماراتي هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاماراتي قادم من تعثر جديده له المرحله النهائيه من التصفيات وفشل للمباراه الخامسه علي التوالي في تحقيق اول انتصار له في المجموعه وذلك عندما خسر مباراته في الجوله الخامسه علي يد منتخب كوريا الجنوبيه وانتهت المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب الاماراتي يحتل قبل لقاء اليوم المركز الخامسه في المجموعه الاولي برصيد ثلاث نقاط بعد ان تعادل في ثلاث مباريات وخسر في مبارتان.

بث مباشر مباراة لبنان والامارات

فيما منتخب لبنان فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، منتخب لبنان حاليا هو في المجموعه الاولي هو صاحب المركز الثالث وذلك برصيد خمس نقاط جمعهم المنتخب اللبناني بعد ان خاض ايضا خمس مباريات في التصفيات الي الان ومن خلالهم حقق المنتخب اللبناني الانتصار في مباراه وتعادل وخسر المنتخب ايضا في مبارتان ، واخر مباراه لعبها المنتخب اللبناني في التصفيات كانت مع منتخب ايران وقد خسر المنتخب اللبناني هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.