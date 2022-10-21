تراند اليوم : بث مباشر العراق وكوريا | بث مباشر لعبة العراق و كوريا الجنوبية الآن مشاهدة مباراة العراق وكوريا مباشر على Alrabiaa Sport

بث مباشر لعبة العراق بث مباشر العراق وكوريا مباراة العراق وكوريا مباشر يسعى منتخب العراق للحاق بالأمل الأخير في المنافسة على الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 حين يلاقي كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية وصافة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين خلف إيران المتصدرة، فيما يحل المنتخب العراقي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، يواجه منتخب العراق نظيره الكوري الجنوبي في الجولة السادسة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وتبث التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq داخل دولة العراق فقط.