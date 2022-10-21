تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. مباراة العراق بث مباشر لعبة العراق وكوريا الجنوبية مشاهدة لعبة العراق اليوم بث مباشر العراق وكوريا الجنوبية

لعبه العراق مباشر مباراة العراق بث مباشر لعبة العراق و كوريا الجنوبية مشاهدة لعبة العراق اليوم بث مباشر العراق وكوريا الجنوبية مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه العراق ضد كوريا الجنوبيه iraq vs south korea اليوم في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، من اجل البقاء في الصراع علي التاهل لكاس العالم من المقرر اليوم ان يستضيف المنتخب العراقي علي ارضيه ملعبه خصمه منتخب كوريا الجنوبيه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفت قطر 2022 ، وسوف تقام مباراه العراق و كوريا الجنوبيه اليوم علي ارضيه ملعب ثاني بن جاسم معقل المنتخب العراقي والذي سوف يستقبل عليه خصمه الكوري في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله المنتخيبن تحقيق الانتصار ، وسوف تبدا اليوم الموافق 16 نوفمبر مواجهه العراق و كوريا في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة العراق وكوريا الجنوبية

المنتخب العراقي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب العراقي حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه الاولي من المرحله النهائيه من التصفيات وذلك برصيد اربع نقاط جمعهم المنتخب العراقي بعد ان خاض خمس مباريات في المجموعه ومن خلالهم كان المنتخب العراقي قد تعادل في اربع مباريات وخسر مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها المنتخب العراقي في التصفيات كانت مع منتخب سوريا وتعادل المنتخب العراقي في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة كوريا الجنوبية والعراق

وعلي الجانب الاخر منتخب كوريا الجنوبيه فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله السادسه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الكوري قادم من انتصار صعب في مشوراه في المرحله النهائيه من التصفيات وحقق المنتخب الكوري هذا الانتصار علي حساب المنتخب الاماراتي وذلك بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، وحاليا المنتخب الكوري في المجموعه الاولي هو صاحب المركز الثاني في المجموعه برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان تمكن المنتخب الكوري من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر ايضا المنتخب في مبارتان.