تراند اليوم : بث مباشر مباراة العراق .. بث مباشر العراق كوريا مشاهدة مباراة العراق اليوم بث مباشر HD مباراة العراق وكوريا بث مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر

مباراة العراق اليوم بث مباشر بث مباشر العراق كوريا مباراة العراق وكوريا بث مباشر مشاهدة مباراة العراق اليوم مباشر مباراة العراق وكوريا مباشر بث مباشر مباراة العراق بث مباشر العراق بث مباشر العراق وكوريا تنطلق مواجهة منتخب العراق ونظيره منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، لقاء الإياب، المنتخب العراقي يطمح لتحقيق أولي الإنتصارات في مشواره، بينما سيكون للمنتخب الكوري الجنوبي الفرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية علي المنافس الذي تعادل معه ذهاباً.

المنتخب العراقي يحاول الوصول إلي العلامة الكاملة علي حساب نظيره الكوري الجنوبي من أجل الوصول إلي أول ثلاث نقاط كاملة في مشواره بالتصفيات فهل ينجح بالفوز علي حساب كوريا، أم سيكون هناك تعادل أو هزيمة جديدة، ربما لن تكون نتيجة التعادل ضد كوريا سيئة علي الإطلاق، وبالتالي علي أسود الرافدين أن يكونوا لديهم العزيمة من أجل الفوز علي حساب المنافس القوي.

منتخب كوريا الجنوبية يحاول اللحاق بمنافسه القوي الإيراني من أجل التواجد في الصدارة بشكل كامل، فهل ينجح بالفوز علي حساب المنتخب العراقي أم سيكون هناك تعادل جديد في مشواره خاصة أن الفريق قدم أداء ليس بالقوي في بعض الأحيان، وبالتالي عليه تحقيق نتيجة إيجابية وأداء قوي.

منتخب العراقي يتواجد في المركز الرابع برصيد أربع نقاط من أربع تعادلات وخسارة وحيدة في مشواره، بينما منتخب كوريا الجنوبية يتواجد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من الفوز في ثلاث مواجهات وتعادلين.