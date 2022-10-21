تراند اليوم : ماتش مصر .. مباراة مصر مباشر الآن HD بث مباشر مباراة مصر اليوم بث مباشر لمباراة منتخب مصر الان بث مباشر مصر والجابون يلا شوت

تقدم منتخب مصر على الجابون بفارق هدف مقابل لاشيئ. ونجح منتخب مصر في التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعد تصدر الفراعنة للمجموعة بـ11 نقطة، جمعهم من 3 فوز وتعادلين.

مصر بالزي الأساسي أمام الجابون

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والجابون بالزي الأساسي للفراعنة "لقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء" ، بينما يرتدي المنتخب الجابوني "القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء" .

ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر والجابون تغييرات في تشكيل المنتخب المصري، خاصة بعد إصابة عبدالله السعيد وخروجه من المعسكر، كما يغيب أكرم توفيق عن المباراة بسبب الإيقاف.

تاريخ مواجهات مصر والجابون

واجه منتخب مصر نظيره الجابون 4 مباريات، المباراة الأولى عام 1994، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها تونس، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.

وفي المباراة الثانية بين مصر والجابون يوم 6 يناير 2002، وكانت مباراة ودية، احتضنها ملعب أسوان، وانتهت بفوز مصر برباعية جديدة، وفي المباراة الثالثة حقق المنتخب المصري الفوز بهدفين للهداف حسام حسن.

وتعادل المنتخب المصري والجابون في شهر سبتمبر من العام الجاري 2021، بهدف لكل منهما وسجل للفراعنة مصطفى محمد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم الحالية

وتقام مباراة منتخب مصر والجابون في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثالثة عصرًا بتزقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وسيتم نقل المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورت. وسيوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة مصر ضد الجابون لحظة بلحظة مع تحديث مستمر في النتيجة ونقل مستمر للأخبار من داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من أكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي إلى جانب أحمد فتوح.

وسيلعب محمد النني بجوار عمرو السولية في وسط الملعب وأمامها محمد مجدي أفشة الذي يتواجد خلف محمد صلاح ومحمد شريف وقلب الهجوم الصريح مصطفى محمد. ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون صاحب الوصافة بـ7 نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وأنجولا في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط.