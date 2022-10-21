تراند اليوم : مباراة الامارات ولبنان بث مباشر .. مباراة منتخب الامارات بث مباشر مباراة الامارات و لبنان مشاهدة لبنان ضد الإمارات بث مباشر

مباراة الامارات ولبنان بث مباشر مباراة الامارات و لبنان لبنان ضد الإمارات مباراة منتخب الامارات تنطلق مواجهة منتخب لبنان ونظيره منتخب الإمارات في مواجهة كبيرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا، لقاء الإياب، لأن المنتخب الإماراتي يحاول تحقيق أول إنتصار له في المجموعة، بينما يسعي المنتخب الإماراتي إلي تحقيق العلامة الكاملة من أجل تعويض ما حدث ضد إيران.

المنتخب اللبناني في مواجهة لن تكون سهلة عليه علي الإطلاق خاصة أنها ضد منافس عربي يكون لديه التفوق بشكل كبير في المواجهات التاريخية التي تكون بينهم عندما يواجه نظيره الإماراتي، فهل ينجح الفريق اللبناني الذي أضاع فرصة إنتصار تاريخي في المواجهة الأخيرة ضد منتخب إيران كان من الممكن أن تنقله قفزة كبيرة للغاية بحيث يكون قريب من المركز الثالث المؤهل إلي الملحق الآسيوي.

المنتخب الإماراتي من جانبه يحاول أن يكون لديه خمس مواجهات إنتحارية بمعني الخسارة فيها ممنوعة حتي يحافظ علي آماله في التأهل من هذه المجموعة فهل ينجح بالعودة من جديد للإنتصارات، أم سيكون هناك خسارة أو تعادل جديد ضد لبنان، وسيكون الإنتصار ضد المنتخب اللبناني شيء رائع للغاية إن تحقق ، لأنه سيفيد في تواجده بالمركز الثالث من جديد.

المنتخب اللبناني يتواجد في المركز الثالث برصيد خمس نقاط من خمس مواجهات حيث تعادل في إثنين وفاز لقاء وخسر مواجهتين، بينما منتخب الإمارات يحتل المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وخسارتين.