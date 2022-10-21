تراند اليوم : مباراة مصر والجابون بث مباشر .. مباراة مصر والجابون مباشر HD مشاهدة مباراة مصر والجابون بث مباشر مصر والجابون مباشر

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ويفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة مصر والجابون، ويسعى الفراعنة لاستغلال عامل الأرض والجمهور للظهور بمستوى جيد والمنافسة من أجل الفوز، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة منتخب مصر العديد من التغييرات الجذرية حيث سيتغيب عن اللقاء أكرم توفيق بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، بجانب عبد الله السعيد وأحمد أبو الفتوح بعد إصابتهم، كما سيمنح محمد النني ومحمد مصطفى فترة راحة لضمان مشاركتهم في نهائي تصفيات كأس العالم.

وكان كارلوس كيروش قد تعرض للعديد من الانتقادات والهجوم بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به لاعبي المنتخب المصري في الجولة الماضية، كما وجهت للاعب محمد صلاح اتهامات بالتراخي وعدم التخاذل على عكس ظهوره المميز مع ليفربول الإنجليزي.

تجدر الإشارة أن المنتخب المصري سقط في التعادل أمام أنجولا بهدفين مقابل هدفين، حيث نجح محمد النني في تسجيل الهدف الأول بعد تأخر المنتخب وتفوق أنجولا عليه بهدفين، ليعود أكرم توفيق لتسجيل الهدف الثاني.

تشكيلة مصر ضد الجابون

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف، محمد صلاح، مصطفى فتحي.

المنتخب المصري يدخل هذه المواجهة أمام نظيره الجابوني من أجل تأمين فرصة لللاعبيه المتواجدين علي مقاعد الإحتياط، وبالتالي يتمني كيروش أن يكون لديه الذخيرة الكافية من أجل التصفيات النهائية في مارس، وبالتالي هل ينجح الفراعنة في الإقناع والإمتاع في المواجهة الجابونية الأخيرة التي لن تؤثر في شيء، أم سيكون هناك أداء ضعيف علي الناحية التكتيكية.

المنتخب الجابوني الذي ضمن المركز الثاني في المجموعة يحاول تحسين الأمور في اللقاء الأخير علي أقل تقدير من أجل الخروج من المجموعة وهو بفارق نقطة وحيدة فقط من التصفيات أمام المنتخب المصري ،لذا يأمل رفاق اللاعب الكبير أوباميانج لاعب الأرسنال في تحقيق العلامة الكاملة. يذكر أن المنتخب المصري قد تعادل في لقاء الذهاب ضد منتخب الجابون بهدف مقابل هدف في مواجهة لم تكن قوية للمنتخب المصري والتي أقيل بسببها المدير الفني للفراعنة السابق حسام البدري.