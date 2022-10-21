تراند اليوم : بث مباشر السعودية .. بث مباشر المنتخب السعودي ضد فيتنام بث مباشر السعوديه وفيتنام HD

بث مباشر السعودية بث مباشر المنتخب السعودي ضد فيتانم بث مباشر السعوديه وفيتنام بث مباشر السعودية مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السعوديه ضد فيتنام vietnam vs saudi arabia اليوم الثلاثاء في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، بعدما خرج بنتيجه جيده في مباراته الاخيره مع استراليا في التصفيات من المقرر اليوم ان يحل المنتخب السعودي ضيفا ثقيلا علي منتخب فيتنام اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله السادسه من المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب اليوم مباراه السعوديه و فيتنام علي ارضيه ملعب مي دينه ستاديوم معقل المنتخب الفيتنامي وذلك في اطار مواجهه الاياب مع المنتخب السعودي في هذه التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 16 نوفمبر مباراه السعوديه و فيتنام في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة السعودية و فيتنام

المنتخب السعودي هو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السعودي كان قد نجح في تحقيق نتيجه جيده في قمه مباريات الجوله الخامسه من التصفيات مع نظيره الاسترالي وانتهت المباراه بتعادل الاخضر السعودي بدون اهداف ، وحاليا المنتخب السعودي هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات وذلك برصيد 13 نقطه جمعهم المنتخب السعودي بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه واحده ولم يخسر المنتخب في اي مباراه قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة فيتنام والسعودية

وعلي الجانب الاخر منتخب فيتنام فهو صاحب الارض في مباراته مع الاخصر السعودي اليوم وذلك في الجوله السادسه من التصفيات المؤهله لكاس العالم ، منتخب فيتنام قبل مواجهه اليوم هو حاليا صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الثانيه بدون رصيد وذلك بعد ان خسر المنتخب الفيتنامي خمس مباريات التي لعبهم الي الان في المجموعه ، وكانت اخر مباراه يلعبها المنتخب الفيتنامي في التصفيات كانت مع منتخب اليابان وقد خسر المنتخب الفيتنامي هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.