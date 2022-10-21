تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر HD مباراة مصر والجابون بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن ضد الجابون مشاهدة مباراة مصر والجابون بث مباشر HD

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المنتخب المصري يدخل هذه المواجهة أمام نظيره الجابوني من أجل تأمين فرصة لللاعبيه المتواجدين علي مقاعد الإحتياط، وبالتالي يتمني كيروش أن يكون لديه الذخيرة الكافية من أجل التصفيات النهائية في مارس، وبالتالي هل ينجح الفراعنة في الإقناع والإمتاع في المواجهة الجابونية الأخيرة التي لن تؤثر في شيء، أم سيكون هناك أداء ضعيف علي الناحية التكتيكية.

المنتخب الجابوني الذي ضمن المركز الثاني في المجموعة يحاول تحسين الأمور في اللقاء الأخير علي أقل تقدير من أجل الخروج من المجموعة وهو بفارق نقطة وحيدة فقط من التصفيات أمام المنتخب المصري ،لذا يأمل رفاق اللاعب الكبير أوباميانج لاعب الأرسنال في تحقيق العلامة الكاملة. يذكر أن المنتخب المصري قد تعادل في لقاء الذهاب ضد منتخب الجابون بهدف مقابل هدف في مواجهة لم تكن قوية للمنتخب المصري والتي أقيل بسببها المدير الفني للفراعنة السابق حسام البدري.